Шутки кончились: УАЗ выпустит аналог Toyota Land Cruiser Prado за 1,5 млн рублей
Сложно было отмахнуться от мысли, что заявление господина Швецова – это очередная первоапрельская шутка, но, похоже, он серьёзно: новость о «Русском Прадо» распространили практически все государственные СМИ, а у них с фейковыми новостями, как известно, всё строго. К тому же Вадим Швецов не первый раз раскрывает продуктовые планы Ульяновского автозавода – в сентябре, например, он заявил, что УАЗ отказался от проекта кроссовера с индексом 3170, который изначально планировалось запустить в производство в 2020 году. Теперь же выяснилось, что новая модель в следующем году всё-таки будет, но не кроссовер, а «Русский Прадо», то есть, очевидно, среднеразмерный рамный внедорожник – слова главы Sollers процитировало агентство РИА Новости:
«УАЗ выпускает определенные автомобили, в общем, нишевый бренд, поэтому мы говорим об одноплатформенном решении. У нас будет одна платформа, которая будет использоваться на нескольких кузовах. Это кузов внедорожник, это кузов пикап, это кузов монокэб и фургончик на базе этого решения. Четыре типа кузовов будет на этой платформе, запуск – это 2020 год, подтверждаем. Это новая платформа с новыми агрегатами, новыми решениями, новыми кузовами. Поэтапно все эти типы кузовов на новой платформе будут запущены. Никакого отношения к Хантеру и Буханке это иметь не будет».
Топ-менеджер также рассказал, что для новой платформы совместно с немецкой инжиниринговой компанией FEV разрабатывается семейство четырёхцилиндровых двигателей, которые будут работать на бензине и/или газе, то есть дизелей, к большому сожалению многих уазоводов, по-прежнему не будет. Новые моторы буду оснащены турбонаддувом, но планируется также и некий бюджетный атмосферный вариант для коммерческих «уазиков». Освоить сборку новых двигателей в России планируется в 2020-2021 годах.
После запуска новой модели нынешний флагман модельного ряда – Патриот – с конвейера сразу не исчезнет, его, по словам Швецова, будут выпускать ещё примерно два года. А вот Хантер, который недавно официально превратился в грузовик, в отставку не собирается – его превратят в фан-мобиль для фанатов марки:
«Хантер в будущем будет представлен только в версии фан-автомобиля, для таких клиентов, которые готовы платить за дизайн автомобиля, потому что, кроме дизайна, в нем ничего нет. Это очень узкая ниша, такая машина будет стоить около миллиона».
Что до цены «Русского Прадо», то, его планируется «позиционироваться рядом с китайскими джипами и просить где-то те же деньги», то есть примерно 1,5 млн рублей.
Выходит, что к концу 2020 года дешёвых внедорожников в модельном ряду УАЗа не останется… Любопытно, что примерно в то же время GM-АВТОВАЗ прекратит производство внедорожника Chevrolet Niva, и наследника у него не будет, то есть в оффроудном сегменте лоу-кост останется лишь Лада 4×4, да и то лишь до той поры, пока ей на смену не придёт новая модель на платформе Renault Duster.
Старые сказки на новый лад... Сомнительно что УАЗ сделает хороший авто за который будет смысл отдать полтора ляма.