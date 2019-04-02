Шутки кончились: УАЗ выпустит аналог Toyota Land Cruiser Prado за 1,5 млн рублей

Шутки кончились: УАЗ выпустит аналог Toyota Land Cruiser Prado за 1,5 млн рублей

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Вчера гендиректор и основной владелец компании Sollers Вадим Швецов, которой принадлежит УАЗ, сделал сенсационное заявление: уже в следующем году в Ульяновске начнут выпускать новую модель внедорожника, которая постепенно заменит Патриот. УАЗ Хантер в свою очередь превратится в дорогой фан-мобиль.
 

Сложно было отмахнуться от мысли, что заявление господина Швецова – это очередная первоапрельская шутка, но, похоже, он серьёзно: новость о «Русском Прадо» распространили практически все государственные СМИ, а у них с фейковыми новостями, как известно, всё строго. К тому же Вадим Швецов не первый раз раскрывает продуктовые планы Ульяновского автозавода – в сентябре, например, он заявил, что УАЗ отказался от проекта кроссовера с индексом 3170, который изначально планировалось запустить в производство в 2020 году. Теперь же выяснилось, что новая модель в следующем году всё-таки будет, но не кроссовер, а «Русский Прадо», то есть, очевидно, среднеразмерный рамный внедорожник – слова главы Sollers процитировало агентство РИА Новости:

«УАЗ выпускает определенные автомобили, в общем, нишевый бренд, поэтому мы говорим об одноплатформенном решении. У нас будет одна платформа, которая будет использоваться на нескольких кузовах. Это кузов внедорожник, это кузов пикап, это кузов монокэб и фургончик на базе этого решения. Четыре типа кузовов будет на этой платформе, запуск – это 2020 год, подтверждаем. Это новая платформа с новыми агрегатами, новыми решениями, новыми кузовами. Поэтапно все эти типы кузовов на новой платформе будут запущены. Никакого отношения к Хантеру и Буханке это иметь не будет».

Топ-менеджер также рассказал, что для новой платформы совместно с немецкой инжиниринговой компанией FEV разрабатывается семейство четырёхцилиндровых двигателей, которые будут работать на бензине и/или газе, то есть дизелей, к большому сожалению многих уазоводов, по-прежнему не будет. Новые моторы буду оснащены турбонаддувом, но планируется также и некий бюджетный атмосферный вариант для коммерческих «уазиков». Освоить сборку новых двигателей в России планируется в 2020-2021 годах.

После запуска новой модели нынешний флагман модельного ряда – Патриот – с конвейера сразу не исчезнет, его, по словам Швецова, будут выпускать ещё примерно два года. А вот Хантер, который недавно официально превратился в грузовик, в отставку не собирается – его превратят в фан-мобиль для фанатов марки:

«Хантер в будущем будет представлен только в версии фан-автомобиля, для таких клиентов, которые готовы платить за дизайн автомобиля, потому что, кроме дизайна, в нем ничего нет. Это очень узкая ниша, такая машина будет стоить около миллиона».

Что до цены «Русского Прадо», то, его планируется «позиционироваться рядом с китайскими джипами и просить где-то те же деньги», то есть примерно 1,5 млн рублей.

Выходит, что к концу 2020 года дешёвых внедорожников в модельном ряду УАЗа не останется… Любопытно, что примерно в то же время GM-АВТОВАЗ прекратит производство внедорожника Chevrolet Niva, и наследника у него не будет, то есть в оффроудном сегменте лоу-кост останется лишь Лада 4×4, да и то лишь до той поры, пока ей на смену не придёт новая модель на платформе Renault Duster.

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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
diver alex

Старые сказки на новый лад... Сомнительно что УАЗ сделает хороший авто за который будет смысл отдать полтора ляма.

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