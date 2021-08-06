Skoda анонсировала седан, который вытеснит из гаммы старый Rapid

Первыми новую «четырехдверку» получат жители Индии, там же она, как ожидается, заменит местный Рапид, то есть российскому лифтбеку ничего не угрожает. По неофициальным данным, за основу для модели чешской марки взяли VW Virtus.

Сразу уточним: машина на заглавном изображении вовсе не является ни тем самым новым седаном Skoda для Индии, ни даже его предвестником, хотя некоторые местные СМИ и утверждают обратное. Нет, на картинке запечатлен концепт Skoda Vision RS с пририсованной маскировкой. Этот шоу-кар дебютировал в 2018-м, в том же году он перевоплотился в серийный хэтчбек Scala, адресованный в основном европейцам. Скетч старого прототипа использовали для другой цели, о которой расскажем чуть ниже. Ну а новость в том, что индийское подразделение Шкоды сегодня анонсировало грядущую премьеру второй модели на платформе MQB-A0-IN и подтвердило, что это будет именно седан.

Скетч концепта Skoda Vision RS из 2018-го и картинка, которой сегодня сопроводило свой анонс индийское подразделение Шкоды 1 / 2 Скетч концепта Skoda Vision RS из 2018-го и картинка, которой сегодня сопроводило свой анонс индийское подразделение Шкоды 2 / 2

Напомним, «тележка» с приставкой IN создана специально для Индии и представляет собой упрощенную версию глобальной MQB, ее первенцем стал компактный паркетник Kushaq. «Четырехдверку» же, по предварительной информации, раскроют до конца текущего года. Между тем ранее на индийских дорогах неоднократно ловили по-настоящему замаскированный тестовый образец, так вот считается, что будущий седан унифицирован с бразильским Volkswagen Virtus (построен на «исходной» платформе MQB): у машин общие кузовные панели. Сам Виртус тоже уже попадался в Индии, то есть позже он перевоплотится в преемника VW Vento (так в этой стране зовется аналог нашего старого Polo-седана).



Бразильский седан Volkswagen Virtus, его выпускают с 2017-го. Длина – 4482 мм, колесная база — 2651 мм 1 / 3 Бразильский седан Volkswagen Virtus, его выпускают с 2017-го. Длина – 4482 мм, колесная база — 2651 мм 2 / 3 Бразильский седан Volkswagen Virtus, его выпускают с 2017-го. Длина – 4482 мм, колесная база — 2651 мм 3 / 3

Свою новую «четырехдверку» в Skoda называют «среднеразмерной» и «премиальной». Профильные медиа добавляют: в локальной гамме модель заменит Rapid, созданный на платформе PQ25 (кстати, в Индии Рапид тоже седан, а не лифтбек, как у нас). Индийцы даже знают имя свежей «четырехдверки», хотя сама компания его еще не объявляла. Дело в том, что недавно Skoda зарегистрировала в этой стране название Slavia – именно его якобы и получит новинка. К слову, с этого имени, собственно, началась Шкода: так называлась марка, под которой делали первые велосипеды Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент.



Моторную гамму седан наверняка разделит с родственным кроссовером Skoda Kushaq. Речь идет о бензиновых «турботройке» 1.0 TSI (115 л.с.) и «турбочетверке» 1.5 TSI (150 л.с.). Оба мотора сочетаются с шестиступенчатой «механикой», литровому еще положена 6АКП, а старшему движку – 7DCT.

Актуальный седан Skoda Rapid для Индии. Там модель в строю с 2011-го, длина – 4413 мм, колесная база – 2552 мм. Для сравнения, длина нашего нового лифтбека Rapid – 4485 мм, расстояние между осями – 2602 мм 1 / 4 Актуальный седан Skoda Rapid для Индии. Там модель в строю с 2011-го, длина – 4413 мм, колесная база – 2552 мм. Для сравнения, длина нашего нового лифтбека Rapid – 4485 мм, расстояние между осями – 2602 мм 2 / 4 Актуальный седан Skoda Rapid для Индии. Там модель в строю с 2011-го, длина – 4413 мм, колесная база – 2552 мм. Для сравнения, длина нашего нового лифтбека Rapid – 4485 мм, расстояние между осями – 2602 мм 3 / 4 Актуальный седан Skoda Rapid для Индии. Там модель в строю с 2011-го, длина – 4413 мм, колесная база – 2552 мм. Для сравнения, длина нашего нового лифтбека Rapid – 4485 мм, расстояние между осями – 2602 мм 4 / 4

Как и нынешний Rapid, для Индии новую «четырехдверку» будут производить локально. Модель может добраться и до других стран. Впрочем, в Россию ее вряд ли привезут, ведь наш лифтбек с 2020-го формально пребывает во втором поколении (в РФ «пятидверка» сохранила прежнюю платформу PQ25) и в отставку не собирается.



Ну а теперь про старый концепт в камуфляже: картинку индийское подразделение Шкоды использовало, дабы дать старт конкурсу на лучший дизайн маскировки. Узор от победителя будет красоваться на пленке, которой обклеят новый седан, когда начнется кампания по продвижению модели. Кроме того, автор лучшей работы посетит штаб-квартиру Skoda в Праге и встретится с Оливером Стефани, главным стилистом марки. Другим участникам тоже обещаны призы.