На днях в Сети появились первые шпионские фотографии будущей чешской новинки, поэтому мы в редакции «Колёса.ру» решили представить, каким получится новый Рапид.

Skoda Rapid нынешней генерации производится с 2012 года, в прошлом же году модель получила рестайлинг. Судя по шпионским фотоснимкам, нас ждёт совершенно новый автомобиль, выполненный в стилистике последних новинок и концептов бренда. Так, Рапид получит крупную решётку радиатора более сложной формы и состыкованные с ней треугольные фары.

Пропорции автомобиля останутся примерно схожими, при этом боковины обновятся за счёт более глубокой подштамповки вдоль кузова и новых дверных ручек под ними. Рапид сохранит характерное решение заднего стекла модели Spaceback, доходящего до ниши номерного знака. При этом появятся совершенно новые фонари в стиле кроссовера Kodiaq.

Премьера серийного автомобиля ожидается в следующем году, а в октябре на Парижском автосалоне покажут его прототип в виде концепта Vision RS.

Сегодня в России Rapid нынешнего поколения представлен в кузове лифтбек, его минимальная стоимость составляет 646 000 рублей (1.6 МТ, 90 л.с.). Самой же дорогой является 125-сильная версия 1.4 TSI DSG – от 954 000 руб.

Кстати, недавно фотошпионам попался новый купеобразный Kodiaq GT.