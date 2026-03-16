Новинки ×
  Сначала пошутили, а потом сделали всерьёз: представлен гоночный BMW M3 Touring 24H

16.03.2026 102 0 0
1 апреля прошлого года компания BMW опубликовала на своих страничках в соцсетях информацию о том, что разрабатывает гоночный BMW M3 Touring GT. Шутка удалась, она собрала огромное количество отзывов и перепостов, а сегодня внезапно выяснилось, что это не шутка — в ближайшие выходные вполне реальный гоночный «сарай» BMW M3 Touring 24H отправится штурмовать легендарный немецкий автодром Нюрбургринг.

Гоночные универсалы — не такая уж редкость в кузовных гонках: знатоки помнят, как в 1990-х чемоданоподобные «сараи» Volvo 850 участвовали в чемпионате BTCC — правда, не слишком успешно. Практического смысла в гоночном универсале нет, он слишком тяжёлый и с далёкими от оптимальных аэродинамическими характеристиками, но в рекламных целях такую машину вполне можно выпустить на трассу.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Представленный сегодня BMW M3 Touring 24H, сделанный по следам первоапрельской шутки, будет выступать в этом году в гоночной серии Nürburgring Langstrecken (NLS), в которой много классов машин, рассчитанных на участие как гонщиков-любителей, так и профессиональных команд и спортсменов. Последние десять лет автомобили BMW лидируют в этой серии и завоёвывают главные призы.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

BMW M3 Touring 24H будет выступать за команду Schubert Motorsport, в его основе лежит купе BMW M4 GT3 EVO класса SP9, на который натянули кузов универсал. Это было не так-то просто, разработка гоночного универсала заняла восемь месяцев, потому что потребовались новое аэродинамическое оперение, новый каркас безопасности и переделка массы мелких деталей. Выступать BMW M3 Touring 24H будет в спецклассе SPX, вряд ли он сможет рассчитывать на победу, но на место в первой десятке — вполне.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Техническая начинка у BMW M3 Touring 24H такая же, как у купе BMW M4 GT3 EVO: бензиновая «битурбошестёрка» P58 объёмом 2993 «кубиков» выдаёт 590 л.с. и 700 Нм, она состыкована с 6-ступенчатой гоночной коробкой передач Xtrac. Все компоненты надёжные, не раз проверенные в боях, так что BMW M3 Touring 24H должен без проблем выдержать суточный марафон, управлять автомобилем по очереди будут четыре пилота.

1 / 2
2 / 2

Пёстренькая раскраска BMW M3 Touring 24H включает в себя набор цитат комментариев к первоапрельскому BMW M3 Touring GT, а на боковинах красуются крупные надписи You dreamed it, we built it, что переводится на русский как «Вы просили об этом, мы это сделали». Гоночный универсал наверняка будет любимцем зрителей гонок NLS в этом году и даст подразделению BMW M GmbH новых клиентов.

Добавим, что дорожный универсал M3 Touring впервые появился в модельном ряду BMW в 2022 году и в 2024 году пережил рестайлинг. Представленный в прошлом году облегчённый BMW M3 CS Touring стал самым быстрым автомобилем с таким типом кузова на Северной петле Нюрбургринга, его время круга — 7 мин 29,490 с.

универсал спортивные авто кольцевые гонки автоспорт новинки BMW BMW M3 BMW 3 серия
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Психологический момент: почему россияне снова ищут привычные марки Ещё пару лет назад казалось, что российский авторынок переживает историческую перезагрузку. Европейские и японские бренды ушли, их место заняли китайские марки, а дилеры уверяли: покупатель... 1112 14 0 16.03.2026
Статьи / История Мотороллер для Одри Хепберн и немножко мафии: почему Vespa 400 проиграла Fiat 500 За последние десятилетия практически все итальянские автопроизводители попали в орбиту влияния концерна Fiat, но в пятидесятые годы прошлого века были фирмы, которые не боялись бросать вызов... 1163 0 4 15.03.2026
Статьи / История Две двери, четыре глаза и небольшой обман: история разработки и особенности Mercedes-Benz CLK Двухдверное купе – это всегда стильно, модно, молодёжно, особенно если оно заднеприводное. А если это купе-хардтоп, то есть без центральной стойки кузова и с безрамочными дверями, то ещё и д... 1023 3 0 14.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77639 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47589 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18285 12 6 05.12.2025
Обсуждаемое
18 Линейка от второго партнера: тест-драйв Москвичей М70 и М90
14 Психологический момент: почему россияне снова ищут привычные марки
6 Новый план развития Renault Group: 36 новинок до 2030 года и урезание...
Новые комментарии
Change privacy settings