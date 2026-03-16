Сначала пошутили, а потом сделали всерьёз: представлен гоночный BMW M3 Touring 24H

1 апреля прошлого года компания BMW опубликовала на своих страничках в соцсетях информацию о том, что разрабатывает гоночный BMW M3 Touring GT. Шутка удалась, она собрала огромное количество отзывов и перепостов, а сегодня внезапно выяснилось, что это не шутка — в ближайшие выходные вполне реальный гоночный «сарай» BMW M3 Touring 24H отправится штурмовать легендарный немецкий автодром Нюрбургринг.

Гоночные универсалы — не такая уж редкость в кузовных гонках: знатоки помнят, как в 1990-х чемоданоподобные «сараи» Volvo 850 участвовали в чемпионате BTCC — правда, не слишком успешно. Практического смысла в гоночном универсале нет, он слишком тяжёлый и с далёкими от оптимальных аэродинамическими характеристиками, но в рекламных целях такую машину вполне можно выпустить на трассу.

Представленный сегодня BMW M3 Touring 24H, сделанный по следам первоапрельской шутки, будет выступать в этом году в гоночной серии Nürburgring Langstrecken (NLS), в которой много классов машин, рассчитанных на участие как гонщиков-любителей, так и профессиональных команд и спортсменов. Последние десять лет автомобили BMW лидируют в этой серии и завоёвывают главные призы.

BMW M3 Touring 24H будет выступать за команду Schubert Motorsport, в его основе лежит купе BMW M4 GT3 EVO класса SP9, на который натянули кузов универсал. Это было не так-то просто, разработка гоночного универсала заняла восемь месяцев, потому что потребовались новое аэродинамическое оперение, новый каркас безопасности и переделка массы мелких деталей. Выступать BMW M3 Touring 24H будет в спецклассе SPX, вряд ли он сможет рассчитывать на победу, но на место в первой десятке — вполне.

Техническая начинка у BMW M3 Touring 24H такая же, как у купе BMW M4 GT3 EVO: бензиновая «битурбошестёрка» P58 объёмом 2993 «кубиков» выдаёт 590 л.с. и 700 Нм, она состыкована с 6-ступенчатой гоночной коробкой передач Xtrac. Все компоненты надёжные, не раз проверенные в боях, так что BMW M3 Touring 24H должен без проблем выдержать суточный марафон, управлять автомобилем по очереди будут четыре пилота.

Пёстренькая раскраска BMW M3 Touring 24H включает в себя набор цитат комментариев к первоапрельскому BMW M3 Touring GT, а на боковинах красуются крупные надписи You dreamed it, we built it, что переводится на русский как «Вы просили об этом, мы это сделали». Гоночный универсал наверняка будет любимцем зрителей гонок NLS в этом году и даст подразделению BMW M GmbH новых клиентов.

Добавим, что дорожный универсал M3 Touring впервые появился в модельном ряду BMW в 2022 году и в 2024 году пережил рестайлинг. Представленный в прошлом году облегчённый BMW M3 CS Touring стал самым быстрым автомобилем с таким типом кузова на Северной петле Нюрбургринга, его время круга — 7 мин 29,490 с.