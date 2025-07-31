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  • BMW M3 CS Touring подтвердил статус самого быстрого универсала Нюрбургринга

BMW M3 CS Touring подтвердил статус самого быстрого универсала Нюрбургринга

31.07.2025 184 0 0

Компания BMW обновила рекорд Нюрбургринга среди легковых автомобилей в кузове универсал: заводской гонщик-испытатель Йорг Вайдингер за рулём BMW M3 CS Touring проехал Северную петлю за 7 мин 29,490 с.

Класса универсалов в официальной таблице рекордов Нюрбургринга нет, но есть класс среднеразмерных автомобилей, к которому, собственно, и был отнесён BMW M3 CS Touring. Лидером этого класса является купе BMW M4 CSL, его рекордное время круга на легендарной 20,832-километровой Нордшляйфе было установлено в 2023 году тем же Йоргом Вайдингером и составляет 7 мин 18,137 с. Он же в 2022 году первым вывел на Северную петлю стандартный универсал BMW M3 Touring в кузове G81, причём ещё до его официальной премьеры, и показал время 7 мин 35,060 с.

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В 2024 году актуальный BMW M3 поколения G80/G81 пережил рестайлинг, при этом топовые полноприводные версии стали чуть мощнее (было 510 л.с. — стало 530 л.с.). В начале этого года дебютировал BMW M3 CS Touring — это самая мощная (550 л.с.), облегчённая и наиболее подходящая для езды по гоночному треку версия спортивного полноприводного универсала. До 100 км/ч BMW M3 CS Touring разгоняется за 3,5 с, максимальная скорость — 300 км/ч.

Рекордный заезд BMW M3 CS Touring на Нюрбургринге прошёл ещё 11 апреля этого года, но только сегодня пресс-служба BMW решила его опубликовать. Других универсалов в официальной таблице рекордов Нюрбургринга нет, поэтому получается, что компания BMW соревнуется сама с собой. Для сравнения скажем, что седан BMW M3 CS стараниями того же Йорга Вайдингера в 2023 году проехал Северную петлю за 7 мин 28,760 с.

В Германии BMW M3 CS Touring стоит от 152 900 евро.

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