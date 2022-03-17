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Соперник Mercedes-Benz EQA: BMW показала на эскизе «зелёный» кроссовер iX1

17.03.2022 38 0 0

Новинка баварского бренда станет полностью электрической версией BMW X1 нового поколения, который выйдет на рынок в следующем году.

 

Компания BMW представила свой компактный кроссовер в 2009 году, актуальное второе поколение появилось в 2015-ом. Обновление эта модель пережила двумя годами позже. Пиковым для «второго» X1 оказался 2017 год, когда старосветские дилеры реализовали 118 051 шт. По информации сайта Carsalesbase, в течение «ковидного» 2020-го клиенты купили 88 486 единиц (на 18,5% меньше, чем в 2019-ом). По итогам прошлого года показатель ещё снизился – реализовано 86 749 единиц, что на 2% меньше, чем годом ранее.

На фото: актуальный кроссовер BMW X1
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На фото: актуальный кроссовер BMW X1
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Баварский производитель на данный момент работает над X1 третьего поколения. Ожидается, что эта модель начального уровня выйдет на рынок в следующем году. Ранее фотошпионы уже ловили прототипы будущей новинки, спрятанные с помощью маскировочной плёнки, на дорожных испытаниях: Kolesa.ru публиковал фотографии машин в ходе тестов, проходящих в южной части Европы.

На фото: салон актуального кроссовера BMW X1

Как уже сообщалось ранее, у компактного кроссовера следующей генерации будет и полностью электрическая версия – BMW iX1. Компания ранее не показывала внешность этой «зелёной» новинки, однако теперь она дала представление о том, как будет выглядеть этот электрокар. Сегодня был опубликован эскиз будущего паркетника: судя по изображению, у автомобиля будут все традиционные элементы оформления моделей BMW.

Эскиз BMW iX1

Заглушка, расположенная на месте традиционной решётки радиатора, выполнена в форме фирменных «ноздрей», но при этом она по виду более квадратная и меньше, чем, к примеру, у моделей BMW i7 и iX. Кроме того, судя по эскизу, у модели будут синие элементы отделки, подобные тем, которые есть у хэтчбека BMW i3. Ещё заметен узнаваемый по другим моделям бренда дизайн двойных световых элементов в фарах.

Вероятно, по аналогии с BMW iX3 и X3 (с ДВС), полностью электрический паркетник iX1 окажется практически копией нового X1. За исключением разве что заглушки на месте радиаторной решётки, элементов декора и иной формы нижней части заднего бампера (здесь будет закрыто место под выхлопную систему).

На фото: прототипы нового BMW X1 в камуфляже
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На фото: прототипы нового BMW X1 в камуфляже
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На фото: прототипы нового BMW X1 в камуфляже
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Официальной информации о «начинке» новинки пока нет. Не исключено, что в основу паркетника ляжет переработанная версия актуальной платформы UKL X1. Вероятно, автомобиль получит 286-сильный электромотор, а также тяговую батарею, которая позволит ему двигаться без подзарядки более 320 км. Предполагается, что такие показатели позволят модели побороться за покупателей с конкурентами, такими как Volvo XC40 P8 Recharge и Mercedes-Benz EQA.

В планах баварского производителя выпуск двух миллионов полностью «зелёными» автомобилей уже к концу 2025 года. К 2030-му компания рассчитывает, что как минимум половина от её совокупных глобальных поставок придётся на электромобили.

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