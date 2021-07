Совместное кросс-купе Geely и Volvo: на подходе «заряженная» 265-сильная версия

От исходного паркетника Lynk & Co 05 новое исполнение отличается не только наличием более мощного турбомотора, но и декором. Полноценную премьеру «горячий» SUV должен справить в ближайшее время.

Купеобразный кроссовер с индексом 05 бренд Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo) представил под конец 2019 года, на китайский рынок модель вышла весной 2020-го. Этот SUV все еще является флагманом, ведь более продвинутый и дорогой кросс Lynk & Co 09 пока не добрался до дилеров. К слову, по меркам своего сегмента «пятерка» пользуется неплохим спросом: по данным CarSalesBase, за неполный прошлый год модель разошлась тиражом 32 502 экземпляра, результат января-июня 2021-го – 14 248 единиц. Для сравнения, соплатформенный кроссовер Geely Xingyue (в РФ это Tugella) за весь 2020-й обрело в Китае 25 339 владельцев, итог первого полугодия 2021-го – 10 919 штук. Теперь же Lynk & Co решил расширить линейку версий своего «купе»: скоро клиентам предложат «горячий» кросс 05+. Напомним, аналогичное исполнение есть и у других Линков – у седана 03 и ставшей хэтчем «двойки» (02 без «плюса» позиционируют как кроссовер).

Сама марка пока распространила лишь пару скетчей кросс-купе 05+, однако ранее фото нового исполнения внесли в базу минпрома КНР. Внешние отличия Плюса от стандартной «пятерки» — углепластиковый обвес (передний сплиттер и спойлер на багажной двери, у которого два варианта дизайна) и четыре прямоугольных патрубка выпускной системы вместо двух круглых, у радиаторной решетки другой рисунок, вдобавок новая версия уже «в базе» имеет 20-дюймовые колеса (самому доступному паркетнику 05 положены 19-дюймовые). Из-за обвеса длина выросла на 22 мм до 4614 мм, остальные габариты не изменились (ширина – 1879 мм, высота – 1628 мм, колесная база – 2734 мм).



Салон еще не засвечен, но внутри, скорее всего, кресла с более развитой боковой поддержкой да отделка из алькантары. Ну и еще могли заменить декоративные вставки.

Как и стандартная «пятерка», Lynk & Co 05+ оснащен бензиновой «турбочетверкой» Volvo 2.0 серии Drive-E, но отдачу увеличили – 265 л.с. и 380 Нм против 254 л.с. и 350 Нм. Таким образом, Плюс даже оказался мощнее подзаряжаемого гибрида 05 PHEV (у него установка на основе турбомотора 1.5, совокупная отдача – 262 л.с.). Китайцы пишут, что коробка перешла с обычного «купе» — это восьмиступенчатый «автомат» Aisin. Скорее всего, «заряженный» кроссовер по умолчанию имеет полный привод («простые» версии исходного SUV — переднеприводные). Время разгона до «сотни» пока неизвестно, зато в документах китайского сертификационного органа указана максимальная скорость – те же 230 км/ч, что и у обычного кросс-купе. Ну а стандартный Lynk & Co 05, по данным марки, наберет первую «сотню» за 6,7 секунды.



Презентацию 05+ проведут в ближайшее время, в продажу такой кроссовер должен поступить до конца текущего года. Между тем 265-сильный турбомотор скоро появится и у «четырехдверки» Lynk & Co 03+ («горячий» седан пока оснащается 254-сильным двигателем 2.0, как и стандартное «купе» 05; с 0 до 100 км/ч седан с «плюсом» разгоняется за 5,9 секунды).



За пределы «поднебесного» рынка марка Lynk & Co должна выбраться в этом году: начнут с Европы, там первенцем станет кроссовер под индексом 01.