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Спорткар Toyota GR Supra A90 Final Edition получил весьма нескромный ценник

20.03.2025 19 0 0

Прощальную версию модели решено было выпустить лимитированным тиражом в 300 экземпляров, которые предназначены для Японии и Европы.

Марка Toyota дала старт производству Supra ещё в 1978 году, а в 2002-м модель покинула конвейер. Спустя годы японский производитель решил возродить спорткар: дебют пятого поколения купе состоялся в начале 2019 года в Детройте. Актуальная версия получила внутризаводской индекс A90 и сейчас её подготовили к отставке. О том, что разработчики подготовили прощальную версию, Kolesa.ru сообщал в конце осени 2024 года. Теперь стала известна её цена.

На фото: Toyota GR Supra A90 Final Edition (версия для европейского рынка)
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На фото: Toyota GR Supra A90 Final Edition (версия для европейского рынка)
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Toyota решила выпустить GR Supra A90 Final Edition лимитированным тиражом, который насчитывает всего 300 экземпляров. Они предназначены только для рынков Японии и Европы. Теперь на немецком официальном сайте бренда появилась нескромная стоимость прощальной версии – 142 800 евро (эквивалентно примерно 13,2 млн рублей по текущему курсу). Стоит отметить, что дешевле обойдётся покупка BMW M4 Competition xDrive (108 200 евро в Германии), а также, к примеру, Porsche 911 Carrera T (141 700 евро на домашнем рынке).

«Обычное» купе ощутимо дешевле. Так, цена стартовой версии Toyota GR Supra Dynamic на немецком рынке составляет 63 250 евро (около 5,83 млн рублей), за средний вариант Legend здесь просят не менее 73 250 евро (около 6,75 млн рублей), а топовое исполнение Legend Lightweight Evo стоит не менее 78 950 евро (около 7,28 млн рублей).

Напомним, нынешняя Toyota GR Supra – это ближайший родственник BMW Z4 (cерии G29), производство обеих моделей налажено на заводе Magna Steyr, расположенном в австрийском Граце. От «донора» японская двухдверка получила шасси и бензиновые двигатели B48 и B58, которые были перенастроены специалистами подразделения Toyota Gazoo Racing.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, версия A90 Final Edition оснащается модернизированным 3,0-литровым двигателем B58: был установлен новый впускной коллектор с пониженным сопротивлением, в системе выпуска появились новые катализаторы с пониженным сопротивлением и титановые глушители Akrapovic. Помимо этого, в систему охлаждения был добавлен ещё один радиатор, программа управления переписали, а в картер добавили перегородку, которая уменьшает отток масла при сильных боковых перегрузках.

В результате максимальную мощность этого двигателя удалось повысить до 435 л.с., а крутящий момент – до 570 Нм («стандартные» показатели у европейской версии – 340 л.с. и 500 Нм). Форсированный мотор Toyota GR Supra A90 Final Edition работает в паре только с шестиступенчатой механической коробкой передач. Привод – исключительно задний, максимальная скорость этого купе равна 270 км/ч.

Ещё прощальная версия получила изменённую тормозную систему, перфорированные передние тормозные диски Brembo диаметром 395 мм, подвеску с регулируемыми амортизационными стойками KW и более жёсткими стабилизаторами поперечной устойчивости. Модель снабдили коваными колёсными дисками, которые обуты в шины Michelin Pilot Super Sport Cup 2 (265/35 ZR 19 спереди и 285/30 ZR 20 сзади). Для такой Toyota GR Supra предусмотрели элементы из углепластика, антикрыло на корме, кресла-ковши Recaro Podium CF в салоне.

По слухам, Toyota GR Supra нового поколения может получить гибридную установку вместо техники от BMW, официальных подробностей о «начинке» будущей новинки пока нет.

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