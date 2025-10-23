Стал известен состав комплектаций кроссовера Geely EX5 EM-i для российского рынка

Паркетник китайской марки готовится к скорому выходу на авторынок РФ: модель будет представлена в двух исполнениях – Pro и Max.

Российский офис Geely анонсировал появление в РФ кроссовера EX5 EM-i в середине сентября 2025 года, подробности о технике стали известны на прошлой неделе. Как Kolesa.ru сообщал ранее, на местном рынке под экспортным названием EX5 EM-i планируется продавать подзаряжаемый гибрид Geely Galaxy Starship 7. Эта модель появилась в Китае в 2024-м. Стоит отметить, что у кроссовера есть аналог, выпущенный под белорусский маркой: речь идёт о стартовавшем в конце прошлого месяца Belgee X80 PHEV.

На фото: кроссовер Geely EX5 EM-i

Как сегодня рассказали в компании, на российском рынке Geely EX5 EM-i будет представлен в двух комплектациях – Pro и Max. В список базового оснащения входят: камера заднего вида, подстаканники в центральной консоли, светодиодные лампы для чтения в передней и задней частях салона, а также подсветка и шторка в багажном отделении. Кроме того, предназначенный для РФ паркетник снабдили «зимним» пакетом, включающим в себя подогрев передних кресел, обогревом рулевого колеса, заднего и лобового стёкол, наружных зеркал и передних форсунок стеклоомывателя.

В оснащение стартового исполнения EX5 EM-i Pro входят 18-дюймовые легкосплавные диски, легкая тонировка задних стёкол, полностью светодиодная оптика, рейлинги на крыше, а также функция бесключевого доступа, отделанный кожей мультируль, виртуальная приборка диагональю 10,2 дюйма, информационно-развлекательная система с возможностью интеграции смартфона на базе iOS и поддержкой Bluetooth, с тачскрином диагональю 15,4 дюйма. Кроме того, кроссовер получил четыре разъёма USB, розетки 12В в передней части центральной консоли, зарядный провод AC Type 2, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, аудиосистему с шестью динамиками, датчики дождя и света, а ещё шесть подушек безопасности и ряд водительских ассистентов.

Geely EX5 EM-i в топовой комплектации Max отличается за счёт 19-дюймовых колёсных дисков, наличия электропривода складывания боковых зеркал, панорамной крыши с люком, электропривода багажника, передних датчиков парковки, системы интеллектуального управления дальним светом фар, а также атмосферной подсветки салона, проекционного дисплея, устройства для беспроводной зарядки смартфонов, салонное зеркало с функцией автозатемнения.

На фото : салон Geely EX5 EM-i 1 / 2 На фото : салон Geely EX5 EM-i 2 / 2

Кроме того, топ-версии положены система камер кругового обзора 360°, премиальная акустика Flyme Sound с 16 динамиками и сабвуфером, передние кресла с функцией вентиляции и с электрорегулировками по шести направлениям для водителя и по четырём – для переднего пассажира, для водителя ещё внедрили функцию памяти настроек. Для пассажиров заднего дивана предусмотрены подогрев, центральный подголовник и подлокотник с двумя подстаканниками. EX5 EM-i в исполнении мах положены дополнительные системы безопасности и водительские помощники.

1 / 2 2 / 2

Напомним, ближайшим родственником гибридного Geely EX5 EM-i является полностью электрический паркетник Geely EX5 (в Китае – Geely Galaxy E5), который добрался до авторынка РФ весной 2025 года. Габаритная длина гибрида составляет 4740 мм (на 125 мм больше, чем «электричка»), колёсная база – 2755 мм (на 5 мм больше). Объём багажника EX5 EM-i равен 528 литров, а со сложенным вторым рядом сидений грузовое пространство увеличивается до 2065 литров.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Geely EX5 EM-i оснащается гибридной системой параллельно-последовательного типа: это значит, что его бензиновый 1,5-литровый атмосферник мощностью 99 л.с. работает в основном в режиме генератора, но может подключаться к колёсам. Основную тягу обеспечивает 218-сильный электромотор (максимальный крутящий момент – 262 Нм). При этом совокупная отдача составляет 167 л.с. Ёмкость тяговой батареи пока по-прежнему не раскрывается, но известно, что при движении только на электротяге запас хода равен 111 км (по циклу WLTP), в гибридном режиме дальнобойность составляет 943 км. На разгон с места до «сотни» кроссоверу требуется 8,1 секунды.

Цены и дата старта продаж Geely EX5 EM-i на российском рынке станут известны позже.