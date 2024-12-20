Стало известно, когда «опаздывающий» кроссовер Москвич 8 выйдет на российский рынок

Изначально российская марка планировала начать продажи паркетника в октябре текущего года. Теперь сообщается, что машины появятся у дилеров в феврале 2025-го.

О том, что на российский рынок вернётся марка Москвич, стало известно в 2022-м, тогда же появилась информация о том, что выпуск автомобилей под ней наладят на мощностях бывшего завода Renault, который расположен в столице РФ. С конвейера этого предприятия на сегодняшний день сходят три модели: паркетник Москвич 3, его электрическая версия Москвич 3e и лифтбек Москвич 6. Модельный ряд в относительно скором времени должен пополнить кроссовер Москвич 8.

На фото: Москвич 8

Официальная информация о внешности, интерьере и технических характеристиках Москвича 8 появилась в апреле этого года, а в июле сообщалось, что в продажу на российском рынке новинка поступит в октябре. Позже срок начала рыночной карьеры перенесли на конец 2024-го. Однако модель снова задержалась на старте: как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу марки, «восьмёрка» доберётся до дилеров не раньше февраля 2025 года.

В компании отметили, что сейчас столичный завод готов к производству нового кроссовера и ожидает его старта. Даты начала выпуска Москвича 8 пока нет. На официальном потребительском сайте бренда модель появилась ещё минувшим летом с плашкой «скоро в продаже» на месте ценника. Стоимость будущей новинки по-прежнему неизвестна.

Напомним, как и для других моделей российской марки «донором» для «восьмёрки» стал «китаец». Роль в этот раз досталась ещё одной модели из портфеля JAC – X8 Plus. На домашнем рынке этот паркетник был представлен в 2022-м, при этом в Китае его продавали под суббрендом Sehol (позже JAC отказался от этой марки). Кстати, X8 Plus представляет собой модернизированную версию «просто» X8 (на экспортных рынках – JS8).

В списке особенностей Москвича 8 числятся крупная радиаторная решётка, светодиодная головная оптика сложной формы, традиционные наружные зеркала и обычные дверные ручки, накладки на колёсные арки из некрашеного пластика, а корма получила фонари, которые соединены между собой светящейся полосой через всю ширину багажной двери.

На фото: салон Москвич 8

На передней панели в салоне Москвича 8 можно увидеть цифровой щиток приборов и тачскрин информационно-развлекательной системы, у которой есть поддержка Apple CarPlay и Android Autо. Диагональ обоих дисплеев равна 12,3 дюйма. Ещё в список оборудования вошли камеры кругового обзора и функция беспроводной зарядки смартфонов.

В линейке российской марки новинка займёт место флагмана. По габаритам Москвич 8 сопоставим с Kia Sorento, его длина равна 4825 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1756 мм, а расстояние между осями составляет 2830 мм. Как сообщалось ранее, кроссовер оснащается 174-сильным бензиновым двигателем GDI объёмом 1,5 литра, работающим в паре с семиступенчатым роботом.

Тем временем, Москвич вошёл в первую десятку востребованных в РФ марок по итогам продаж новых легковых машин в ноябре. В ТОП-10 он занимает восьмую строчку.