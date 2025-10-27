Стало известно, когда Toyota попрощается с нынешним спорткаром GR Supra

Старт производству Toyota Supra был дан в 1978 году, эта модель продержалась на конвейере до 2002-го. Возродить спорткар японская компания решилась в начале 2019 года: тогда в США прошла премьера купе пятого поколения . Сейчас производитель готовится отправить актуальный спорткар – Toyota GR Supra с внутризаводским индексом A90 – в отставку. Сейчас дилеры бренда на некоторых рынках присутствия предлагают лимитированную прощальную версию двухдверки – Toyota GR Supra A90 Final Edition.

На фото: Toyota GR Supra A90 Final Edition (версия для японского рынка)

Теперь стало известно, когда Toyota намерена попрощаться с нынешним спорткаром: последний экземпляр должен сойти с конвейера в марте 2026 года, это значит, что актуальная GR Supra станет частью истории менее чем через полгода. Стоит отметить, что в следующем году также завершится и производство технического близнеца «японца» – спорткара BMW Z4. Выпуск обоих автомобилей налажен на заводе Magna Steyr в Граце (Австрия).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, под капотом прощальной версии A90 Final Edition находится модернизированный 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель B58. В результате доработок максимальную мощность этого мотора удалось увеличить до 435 л.с., а крутящий момент – до 570 Нм. Для сравнения, стандартные показатели у двухдверки, предназначенной для европейского рынка, составляют 340 л.с. и 500 Нм. «Финальному» варианту в комплект предлагается только шестиступенчатая механическая коробка передач. Привод – только задний, максимальная скорость – 270 км/ч.

У Toyota GR Supra в дальнейшем будет преемник, правда, информации о нём пока немного. Известно, что он не станет результатом следующего совместного проекта с баварской компанией. Ожидается, что такая спортивная новинка от японского производителя дебютирует в 2027 году.

По слухам, которые в компании пока не комментировали, в основу будущего спорткара Toyota ляжет новая платформа, которая сохранит переднемоторную компоновку и задний привод. По предварительным данным, под капотом у новинки окажется 2,0-литровый турбомотор собственной разработки компании, его максимальная отдача составит около 400 л.с. Кстати, ранее сообщалось, что этот двигатель у GR Supra следующей генерации войдёт в состав гибридной установки.

На фото: салон Toyota GR Supra A90 Final Edition (версии для японского рынка)

Ранее сообщалось о том, что у нового спорткара GR Supra, возможно, появится близнец, выпущенный под маркой Lexus, которая тоже принадлежит корпорации Toyota. Стоит напомнить, что ранее у бренда была модель, технологически связанная с Супрой: речь идёт о двухдверке Lexus SC, близнецом которой был Toyota Soarer, родственный Supra A70 и А80. Спорткар Лексуса пробыл на рынке с 1991 по 2010 годы, затем был отправлен в отставку.

Напомним, совсем скоро в Токио откроет свои двери выставка Japan Mobility Show. Японская корпорация пообещала привезти в качестве экспонатов будущую Toyota Corolla, внедорожное купе Century, а также шестиколёсный минивэн Lexus LS: подробнее об этих концептах мы рассказывали пару недель назад.