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Lexus может выпустить близнеца Toyota GR Supra следующего поколения

23.06.2025 171 0 0

По предварительным данным, эти модели японских марок могут оснастить гибридной силовой установкой с 2,0-литровой турбочетвёркой в основе.

Toyota начала выпускать спорткар Supra ещё в 1978 году, модель продержалась на конвейере до 2002-го. Позже японская компания решила возродить спорткар: премьера купе пятого поколения прошла в начале 2019 года в США. Внутризаводской индекс актуальной Toyota GR Supra – A90, напомним, производитель готовится отправить эту генерацию в отставку. На сегодняшний день дилеры компании на разных рынках, в том числе в Европе, принимают заказы на лимитированную прощальную версию – Toyota GR Supra A90 Final Edition.

На фото: Toyota GR Supra A90 Final Edition (версия для японского рынка)

Пока что официальной информации о следующем поколении спорткара Toyota GR Supra нет. По слухам, такая новинка может появиться в продаже на домашнем рынке в 2027 году. Не исключено, что у этой двухдверки будет близнец, выпущенный под маркой Lexus (принадлежит корпорации Toyota), соответствующими сведениями поделилось японское издание Best Car. Спортивный автомобиль от премиального бренда может появиться в 2027-2028 годах.

Есть предположение, что новый спорткар поможет Lexus заполнить пустоту, которая появится после скорого ухода купе RC и RC F: как Kolesa.ru сообщал в начале года, их производство будет завершено осенью 2025-го. Стоит отметить, что у ранее у Лексуса была модель, технологически связанная с Супрой: речь идёт о двухдверке Lexus SC, близнецом которой был Toyota Soarer, родственный Supra A70 и А80. Спорткар Лексуса пробыл на рынке с 1991 по 2010 годы, затем его отправили в отставку.

На фото: салон Toyota GR Supra A90 Final Edition (версии для японского рынка)
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На фото: салон Toyota GR Supra A90 Final Edition (версии для японского рынка)
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Не исключено, что Lexus возродит наименование SC для близнеца Toyota GR Supra нового поколения, но официального подтверждения этому нет. Ожидается, что спорткар от премиального бренда будет отличаться не только эмблемой и шильдиками, но и дизайном экстерьера. Есть вероятность, что часть решений он позаимствует у рассекреченного в 2021 году концепта Lexus Electrified Sport. Кроме того, поклонники марки могут надеяться на более роскошный салон и оснащение побогаче.

Концепт Lexus Electrified Sport

По предварительным данным, следующая Toyota GR Supra и её близнец от Lexus могут получить гибридную силовую установку, в основу которой ляжет 2,0-литровая турбочетвёрка. Согласно более ранним слухам, мощность ДВС может превысить 400 л.с., а совокупная отдача всей системы, вероятно, окажется больше 435 л.с. (это показатель топового 3,0-литрового B58 у нынешней Toyota GR Supra A90 Final Edition). При этом отмечается, что у гоночного мощность предположительно составит 600 л.с.

Напомним, актуальная Toyota GR Supra является ближайшим родственником BMW Z4 (серии G29), производство обеих моделей налажено на заводе Magna Steyr, расположенном в австрийском Граце. От баварского производителя GR Supra получила бензиновые двигатели – 2,0-литровый B48 и 3,0-литровый B58, которые были перенастроены специалистами подразделения Toyota Gazoo Racing.

В конце прошлого месяца в Европе дебютировал Lexus ES восьмого поколения, мировая премьера которого прошла в апреле в рамках автосалона в Шанхае. В ходе старосветской презентации стали известны новые подробности о технике.

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