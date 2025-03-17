Stellantis может выпустить новое поколение электрокаров в формате мебели из IKEA

Стартап Luvly со штаб-квартирой в Стокгольме основал в 2015 году шведский предприниматель Хокан Лутц, он хочет предложить миру дешёвый городской электромобиль в типично шведском стиле, что в данном случае означает не только минималистичным дизайн, но и простоту сборки в духе мебели из IKEA. Название Luvly похоже на английское слово lovely (можно перевести как «прелесть»), в него зашита аббревиатура LUV (Light Urban Vehicle, то есть «лёгкий городской автомобиль»). Дебютной моделью будет электромобиль Luvly O с двухместным закрытым кузовом, но принцип его конструкции можно при желании распространить на другие типы кузовов.

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Luvly O при длине в 2,7 м весит менее 400 кг, помимо двух человек он готов взять на борт багаж объёмом до 267 л. Основу кузова Luvly O составляет панельно-каркасная капсула, состоящая из экструдированных алюминиевых профилей, к которым крепятся композитные сэндвич-панели. За пассивную безопасность отвечают позаимствованные из автоспорта энергопоглощающие блоки, сложенные вместе, как бутерброд. Все детали для сборки, в том числе двигатель, подвески, колёса, оборудование салона и наружные панели кузова укладываются в ящик и могут быть отправлены в любую точку мира для сборки на быстровозводимых микрофабриках. В стандартный шестиметровый евроконтейнер помещается 20 коробок с машинокомплектами Luvly O — в общем, очень компактная упаковка.

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Батарея Luvly O состоит из двух съёмных блоков общей ёмкостью 6,5 кВт·ч, блоки установлены под сиденьями, их можно заряжать дома, полного заряда хватит примерно на 100 км пробега. Мощность электромотора не раскрыта, максимальная скорость — не более 90 км/ч. Минимальная цена Luvly O составит 10 000 евро, но когда именно Luvly O поступит в продажу, шведский стартап не сообщает — сейчас он находится в процессе наращивания инвестиционного капитала, необходимого для запуска пилотного производства.

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На днях Хокан Лутц в интервью журналу Zag Daily сообщил, что его компания заключила годовое партнёрство с корпорацией Stellantis: последнюю заинтересовала конструкция Luvly O, она хочет исследовать её и понять, насколько такая конструкция будет эффективной и поможет ли сделать более дешёвыми электрические квадрициклы следующего поколения. Нынешние Citroen Ami, Fiat Topolino и Opel Rocks при своей довольно примитивной конструкции производятся традиционным конвейерным способом на заводе Stellantis в марокканском городе Кенитра, вот корпорация и думает, как снизить их себестоимость и затраты на логистику. Возьмёт Stellantis на вооружение технологию Luvly или нет, будет ясно в течение года.

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Добавим, что в Европе сегмент городских электрических квадрициклов сейчас находится на подъёме, в том числе благодаря тому, что в ряде стран на таких транспортных средствах можно ездить подросткам (но на скорости не более 45 км/ч), причём платить полную цену за квадрицикл необязательно — его можно взять в аренду, то есть это весьма доступное всепогодное транспортное средство с минимальным набором удобств. Из крупных игроков авторынка помимо Stellantis в сегмент электрических квадрициклов недавно вошла компания Renault с моделями Mobilize Duo и Bento, в этот же сегмент метит Toyota, представившая на прошлой неделе прототип двухместного городского электромобильчика FT-Me.