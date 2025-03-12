Toyota FT-Me: предвестник будущего дешёвого электрокара для Европы

Компания Toyota хочет выйти на европейский рынок электрических квадрициклов класса L6e с дизайнерской и очень практичной моделью, которая на стадии концепта называется FT-Me.

У компании Toyota уже накоплен опыт разработки сверхкомпактных городских электромобилей: предшественником FT-Me был созданный для Японии двухместный заднемоторный Toyota С+pod, он производился с 2020 по 2024 год и был скорее социальным, нежели коммерческим проектом — решал проблему мобильности пожилых людей и инвалидов, его закупали профильные государственные службы и общественные организации.

Свежеиспечённый Toyota FT-Me использует некоторые наработки С+pod: в частности он тоже подходит инвалидам, так как всё управление, в том числе разгон и торможе, завязано на прямоугольный штурвал. Складную инвалидную коляску можно разместить справа от водителя — при сложенном пассажирском кресле образуется погрузочная площадка длиной 1,6 м.

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Габаритная длина самого Toyota FT-Me не превышает 2,5 м, что значительно облегчает его водителю поиск парковочного места. Кузов на 90% состоит из материалов, пригодных для вторичной переработки, при этом дизайн — не пенсионерский, а вполне себе молодёжный, с яркими материалами отделки, весёленькими наклейками и аквариумной обзорностью. Позиционирование в классе L6e означает, что в некоторых странах Европы на Toyota FT-Me можно будет ездить подросткам: например, во Франции — с 14 лет, в Германии — с 15 лет, но максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч.

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Подробностей о технической начинке Toyota FT-Me пока нет, известно только, запас хода на одной зарядке составит около 100 км по циклу WLTP, а встроенная в крышу солнечная панель будет каждый день пополнять запас хода на 20-30 км в зависимости от погоды и, конечно, при условии, что электромобильчик будет ездить и храниться под открытым небом.

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По данным Automotive News Europe, европейский рынок городских квадрициклов сейчас находится на подъёме, во Франции в прошлом году было продано порядка 29 000 транспортных средств этого типа, в Италии — около 21 500. Полноценные автомобили всё время дорожают, так что дешёвый квадрицикл становится зачастую единственным удобным индивидуальным транспортным средством с крышей над головой и минимальным уровнем комфорта, к тому же почти все квадрициклы можно не покупать, а брать в аренду.

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Toyota FT-Me может превратиться в серийную модель в ближайшие пару лет, производство, скорее всего, будет налажено в Европе, а минимальная цена будет в районе 10 000 евро, то есть Toyota FT-Me составит конкуренцию Citroen Ami, Fiat Topolino, Opel Rocks и электрическому квадрициклу Mobilize Duo от Renault.