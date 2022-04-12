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Страховщикам запретили судиться с водителями из-за отсутствия техосмотра

12.04.2022 24 0 0

Нововведение касается физических лиц, которые владеют легковыми автомобилями: по закону большинство из них теперь не обязаны отправлять машины на ТО.

 

Обязательный техосмотр для легковых машин и мотоциклов физлиц был отменён в РФ в конце декабря 2021 года. Сейчас эта процедура по-прежнему осталась обязательной для собственников коммерческого транспорта, в том числе для автомобилей такси. Ещё действующая диагностическая карта требуется при внесении изменений в конструкцию, а также при продаже машин в возрасте свыше четырёх лет: наличие документа проверяют в подразделении ГИБДД в ходе перерегистрации.

До сегодняшнего дня у страховщиков было право предъявлять регрессные иски тем водителям, которые оказались виновниками ДТП из-за неисправности своих автомобилей (или мотоциклов), в случае, если на автомобиль при этом не было оформлено действующей диагностической карты. Теперь такой нормы в отношении физлиц, владеющих «легковушками», больше нет.

Соответствующие поправки к статье 14 федерального закона об ОСАГО вступили в силу сегодня, 12 апреля 2022 года. Их ранее предложил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Теперь норма исправлена в соответствии с актуальным положением дел в сфере техосмотра. Отметим, регрессные иски по-прежнему могут быть предъявлены владельцам грузовых машин, такси и автобусов, не прошедших ТО (в случае если экспертиза докажет, что авария произошла из-за неисправности).

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, в РСА поддержали отмену регресса за отсутствие техосмотра для физлиц. Он добавил, что «как показала практика, автовладельцы достаточно сознательны: многие из них проходят техосмотр и без принуждения». Кроме того, по словам главы союза, случаи использования права страховщиками «единичны».

Согласно статистике ГИБДД, в прошлом году на российских дорогах произошло 7,6 тыс. аварий, произошедших из-за эксплуатации технически неисправных транспортных средств (этот результат на 0,5% меньше, чем был зафиксирован в 2020-ом). Правда, не известно, в скольких случаях из них у водителей не было действующей диагностической карты, а страховщики использовали право обратиться в суд с регрессным иском.

Кстати, о том, что страховщики не могут использовать указанное право в связи с отменой обязательного техосмотра для большинства автовладельцев, Центробанк заявлял ещё в середине февраля текущего года. Вступившие сегодня в силу поправки в закон об ОСАГО помогут закрепить это требование.

Как мы уже упоминали, пока что техосмотр остаётся обязательным для некоторых категорий машин: речь идёт о коммерческом транспорте и легковых автомобилях в случае внесения изменений в конструкцию и перепродаже (если возраст ТС превышает четыре года). Однако недавно, в рамках пакета антикризисных мер, прозвучало предложение отменить обязательный ТО полностью.

Россия авто и общество техосмотр законы

 

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