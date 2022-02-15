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  • Страховщики не смогут судиться с виновниками ДТП, у которых не был пройден техосмотр

Страховщики не смогут судиться с виновниками ДТП, у которых не был пройден техосмотр

15.02.2022 224 0 0

Речь идёт о тех автовладельцах, чьи легковые машины недавно были освобождены от обязательного получения диагностической карты.

 

В России обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов физлиц был отменён в конце декабря 2021 года, однако при желании владельцы могут отправлять свои ТС на проверку в добровольном порядке. Процедура осталась по-прежнему обязательной для собственников коммерческого транспорта, в том числе машин такси. Помимо этого, действующая диагностическая карта требуется при продаже машины старше четырёх лет (наличие документа проверяют в подразделении ГИБДД в ходе перерегистрации) и при внесении изменений в конструкцию.

Ранее предполагалось, что осуществляющие выплаты страховщики начнут использовать право выступать с регрессными исками к виновникам ДТП, в случае, если авария произошла из-за неисправности авто, а действующей диагностической карты у водителя не было. Однако против таких мер выступили в Банке России (регулирует деятельность страховых компаний).

На официальном сайте Центробанка появилось информационное письмо с разъяснением, касающимся нынешней ситуации. Дело в том, что согласно пункту «и» статьи 14 закона об ОСАГО, к осуществившему выплату после ДТП страховщику переходит право требовать у виновника аварии сумму возмещения (регресс), если происшествие случилось из-за неисправности транспортного средства и при этом истёк срок действия диагностической карты.

Однако для большинства транспортных средств в стране, как мы отметили, обязательный техосмотр недавно отменили. Регулятор пояснил, что страховщикам нужно помнить об этом при реализации права регрессного требования в рамках ОСАГО. Так, в Банке России пояснили, что использовать это право можно только в тех случаях, когда транспортное средство по-прежнему подлежит обязательному ТО, при этом срок действия диагностической карты истёк на момент ДТП, произошедшего из-за неисправности ТС.

Получается, что если причиной аварии стало техническое состояние используемого в личных целях легкового автомобиля, принадлежащего физлицу, страховщики не должны требовать с него возмещения той суммы, которую страховая компания выплатила в соответствии с правилами ОСАГО по полису виновника ДТП.

Ранее стало известно о том, что в ближайшие годы власти РФ намерены продолжать реформирование процедуры осмотра технического состояния автомобилей. В частности, из перечня могут убрать проверки потёков двигателя, коробки передач, а также кондиционера (при наличии). Ещё предполагается, что операторы больше не будут проверять, есть ли у автовладельцев аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки: эти проверки считаются избыточными.

Кроме того, в результате дальнейших изменений, вероятно, будут пересмотрены тарифы на услуги операторов ТО. Сейчас, по подсчётам, средний по стране ценник на осмотр автомобиля составляет примерно 600 рублей, по словам участников рынка, этот тариф не позволяет окупить используемое оборудование и зарплату, которую получают эксперты. Так что, диагностическая карта в дальнейшем, скорее всего, будет обходиться дороже.

Россия авто и общество техосмотр законы

 

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