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Subaru готовит новый кроссовер: первый тизер Trailseeker

14.04.2025 532 0 0

Ещё один паркетник японской марки получит полностью электрическую «начинку». Его глобальная премьера пройдёт совсем скоро в рамках автосалона в Нью-Йорке.

У бренда Subaru роль первой глобальной полностью «зелёной» модели исполнил кроссовер Solterra (название «электрички» составлено из латинских слов sol и terra – «солнце» и «земля» соответственно). Его «близнецом» является Toyota bZ4X, а у того, в свою очередь, есть премиальный «родственник» – Lexus RZ. Дебют паркетника Subaru состоялся в ноябре 2021 года, а обновлённая версия Solterra была представлена уже в октябре 2023-го.

На фото: Subaru Solterra (версия для американского рынка)

Одним из главных рынков для Subaru Solterra являются Штаты. «Зелёная» линейка японской марки готовится к пополнению за счёт нового кроссовера, который получит название Trailseeker. Об этом сообщает американский офис Субару: глобальная премьера SUV состоится в ближайшие дни в рамках автосалона в Нью-Йорке; судя по всему, главным рынком для грядущей «электрички» тоже окажутся США.

Пока что компания опубликовала всего один тизер Subaru Trailseeker. На нём видна часть кормы будущего кроссовера, в брызгах грязи, на фоне неба и природы (очевидно, так в компании решили намекнуть на то, что этот SUV сможет передвигаться не только по асфальту). На багажной двери можно увидеть название модели, а также обозначение версии – Limited. В верхней части снимка видна часть фонаря, а в нижней – пластиковая накладка на заднем бампере.

Тизер Subaru Trailseeker

Никакой дополнительной официальной информации ни о внешности новинки, ни о её салоне, ни о технике пока нет. По предварительным данным, у Subaru Trailseeker тоже будет «близкий родственник» от Toyota. Кстати, японские СМИ ещё в октябре 2024 года сообщали о том, что Тойота и Субару занимаются разработкой новых кроссоверов-близнецов, которые должны встать на конвейер в 2026 году.

Тогда предполагалось, что речь идёт о более крупных трёхрядных SUV с полностью электрической «начинкой». Вероятно, в основу новинок ляжет платформа e-TNGA / e-SGP. Ожидалось, что кроссоверы позаимствуют часть решений у актуальных Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

На фото: салон Subaru Solterra

Не исключено, что Subaru Trailseeker позаимствуют «начинку» у серийного «зелёного» родственника. Напомним, нынешняя Solterra оснащается тяговой батареей ёмкостью 72,8 кВт*ч и двухмоторной установкой (по одному электродвигателю на каждой оси). Её совокупная отдача равна 218 л.с., а максимальный крутящий момент – 337 Нм. У стартовой версии запас хода на одной зарядке составляет 365 км, а дальнобойность других исполнений – 357 км.

Стоит отметить, что на грядущем автосалоне в Нью-Йорке японская марка собирается представить также Subaru Outback седьмого поколения. Первый тизер этой новинки был опубликован в середине прошлой недели.

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