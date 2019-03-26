Так и не превратившийся в DW Hower кроссовер Haval преобразится внешне

Принадлежащий компании Great Wall бренд Хавейл готовится представить рестайлинговый паркетник M6. В России эту модель хотели производить под маркой DW Hower.

Кроссовер Haval M6 появился на свет в 2017-м, он построен на базе паркетника H6 предыдущего поколения. Сам Хавейл привозить в Россию «эмку» не собирался, однако модель все же планировали выпускать в нашей стране: ее производство хотели наладить на заводе «Ставрополь Авто» под брендом DW Hower. Об этом в начале 2018-го Kolesa.ru сообщил представитель российского предприятия. Напомним, на площадке «Ставрополь Авто» ранее выпускали рамные внедорожники DW Hower H3 и H5, то есть Great Wall Н3 и Н5 соответственно, машинокомплекты для них поставляли из Китая. Но уже к концу прошлого года проект был свернут, M6 до нашей страны добраться так и не успел (подробнее о ситуации с заводом Kolesa.ru рассказывал пару недель назад).

1 / 3 Обновленный Haval M6 2 / 3 Обновленный Haval M6 3 / 3 Обновленный Haval M6

В Поднебесной же паркетник скоро обновится – патентные изображения модернизированного Haval M6 растиражировали местные СМИ. Судя по картинкам, рестайлинг затронет лишь переднюю часть. Радиаторная решетка стала меньше (форма у нее теперь как у Ford Focus), вместо стандартной сетки – замысловатый рисунок. Еще автомобиль получит новый бампер и небольшие круглые противотуманки. Пока нет данных о том, изменится ли как-то салон M6. Не исключено, что кроссовер оснастят новой мультимедийной системой.

Двигатель, по предварительной информации, прежний: актуальный Haval M6 в Китае доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 150 л.с. (210 Нм), которая сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод – только передний.

1 / 4 Дореформенный Haval M6 2 / 4 Дореформенный Haval M6 3 / 4 Дореформенный Haval M6 4 / 4 Дореформенный Haval M6

Точные сроки премьеры посвежевшего Haval M6 пока неизвестны, как и цены. Дореформенный кроссовер сегодня стоит от 66 000 юаней, что эквивалентно примерно 634 000 рублей по текущему курсу. Паркетник пользуется неплохим спросом: в 2018-м на китайском рынке было реализовано 73 018 таких машин – это третье место в рейтинге продаж марки. На первом – H6 (452 552 единицы), вторая строчка у компактного H2 (106 120 штук).

В России M6 привозить все так же не собираются. У нас ближайшей премьерой Haval станет кроссовер F7, причем его будут собирать на собственном заводе бренда: строительство предприятия в Тульской области практически завершено, старт массового производства должны объявить в ближайшее время.