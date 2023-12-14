Tesla отзовёт более 2 млн машин, чтобы заставить водителей следить за автопилотом

Чиновники из NHTSA уже «наказывали» компанию Tesla за то, что их так называемый автопилот нарушает ПДД: сотни тысяч машин были отозваны для приведения алгоритмов работы автопилота в соответствии с законодательством — проблема решалась обновлением программного обеспечения. Объявленный на этой неделе отзыв — самый массовый для Tesla, в США он затронет 2 031 220 электромобилей Tesla Model S, Model X, Model 3 и Model Y, решение тоже «приедет» в каждую машину само в рамах очередного пакета обновления ПО.

В данном случае претензия NHTSA к компании Tesla состоит в том, что она недостаточно побуждает водителей к постоянному контролю работы автопилота, из-за чего происходили и продолжают происходить различные ДТП, в том числе со смертельным исходом. Tesla не согласилась с выводами NHTSA, но согласилась провести отзывную кампанию, чтобы закрыть длящееся более двух лет расследование и не доводить конфликт с властями до более тяжёлых для Tesla последствий.

Неискушённый читатель удивится — мол, зачем контролировать автопилот? Затем, что даже самая продвинутая версия автопилота — Tesla FSD — с юридической точки зрения автопилотом не является: формально это продвинутый ассистент водителя второго уровня по классификации SAE, при котором водитель должен постоянно следить за дорогой. До сего момента Tesla позволяла водителям довольно вольно обращаться с предупреждениями системы о необходимости контролировать работу автопилота и положить руки на руль, теперь же такие предупреждения, во-первых, будут более навязчивыми, а во-вторых, в случае их злостного игнорирования, автопилот просто отключится. Как всё это будет работать на практике, пока непонятно, клиенты Tesla связанное с отзывом обновление ПО пока не получили.



С технической точки зрения Tesla FSD способен полностью самостоятельно проехать маршрут любой сложности по дорогам общего пользования, но ответственность за его ошибки в любом случае несёт сидящий за рулём живой человек.

Компания Mercedes-Benz уже легализовала в Германии и ряде штатов США автопилот третьего уровня по классификации SAE: он позволяет водителю при благоприятных условиях при движении по автомагистрали убирать руки с руля и не следить за дорогой, но ограничений в работе такого автопилота так много, что пользоваться им на регулярной основе невозможно, да и скорость движения может быть не выше 64 км/ч. Вдобавок, автопилот Mercedes-Benz по части «железа» оснащён куда более щедро, чем автопилот Tesla, благодаря чему, собственно, он и получил от властей Германии и США разрешение на работу. Автопилот Tesla FSD ориентируется главным образом на информацию с камер кругового обзора, страхующего и дублирующего оборудования у него нет, поэтому компания Tesla пока не может сертифицировать свой автопилот выше второго уровня по по классификации SAE.

Добавим, что Илон Маск мечтал сделать самую бюджетную модель Tesla (она должна дебютировать в ближайшие годы) полностью беспилотной, без руля и педалей в салоне, но реальность заставила величайшего инновационного предпринимателя планеты Земля отказаться от этой идеи.

