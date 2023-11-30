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Tesla Roadster первого поколения теперь может построить любой желающий

30.11.2023 54 0 0

Компания Tesla открыла свободный доступ к технической документации электрического спорткара Roadster первого поколения. Это значит, что любой желающий может построить собственную копию этой модели, хотя этот процесс может оказаться довольно затратным, затруднительным и даже опасным.

Tesla Roadster вышел на рынок в 2008 году, сегодня он кажется бесконечно далёким от современных моделей Tesla, но именно с него американская компания, возглавляемая Илоном Маском, начала свой путь к успеху. Производство Roadster завершилось в 2012 году, ему на смену пришла первая полностью оригинальная модель Tesla — ныне здравствующий лифтбек Model S. Общий тираж Tesla Roadster оказался довольно скромным — всего было изготовлено 2450 экземпляров.

В основе Tesla Roadster первого поколения, как известно, лежит алюминиевая платформа британского спорткара Lotus Elise, адаптированная под установку электрической силовой установки и литий-ионной батареи. Поздние версии модели оснащены электромотором мощностью 215 кВт (292 л.с.), с ним Roadster набирает первую «сотню» за 3,7 с. Ёмкость батареи — 53 кВт·ч, номинальный запас хода на одной зарядке — 393 км по циклу EPA, но ясно, что со временем батарея деградирует, её способность запасать энергию снижается.

На вторичном рынке Tesla Roadster в хорошем состоянии стоит сейчас не менее 150 000 долларов, а идеальные экземпляры с минимальным пробегом уходят с аукционов за полмиллиона — в общем, раритетная, коллекционная модель.

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На днях компания Tesla раскрыла часть технической документации на Roadster первого поколения и опубликовала её на своём сайте с предписанием «для энтузиастов, на свой страх и риск». К загрузке доступны четыре раздела, посвящённые в основном электронике и системе управления батареей. В теории этой информацией могут воспользоваться сторонние производители запчастей, чтобы, например, сделать новый оригинальный аккумулятор для Tesla Roadster, но сама компания Tesla не будет нести за него никакой ответственности, равно как и за системные платы, которые напаяют по её чертежам в гаражах электронщики-любители. Неквалифицированная работа с высоки напряжением, как известно, может быть смертельно опасной, так что дисклеймер со стороны Tesla вполне обоснован.

К слову, на заре Tesla Илон Маск вообще был против патентов и за свободное распространение технической документации, но более опытные коллеги сумели объяснить ему, что автобизнес так не работает. Можно сказать, что публикация архивных документов по Tesla Roadster — это дань ранним идеалам Маска.

Напомним, что в феврале 2018 года Илон Маск с помощью ракеты-носителя компании SpaceX запустил один из экземпляров Tesla Roadster первого поколения в космос, где он теперь и болтается.

В планах компании Tesla давно значится Roadster второго поколения, его прототип был представлен ещё в 2017 году, но серийной версии до сих пор нет и неизвестно, когда будет — пока что Tesla занимается более приоритетными проектами.

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