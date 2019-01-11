Tesla сокращает модельную линейку. Трудные времена настают?

Илон Маск сообщил, что Tesla прекращает приём заказов на базовые версии электромобилей Model S и Model X с батареей ёмкостью 75 кВт•ч. Ранее фирма сократила выбор цветов и вариантов внутренней отделки для этих моделей.

В 2018 году компания Tesla реализовала в США 197 517 электромобилей, почти на 300% больше чем в 2017-м, то есть стала по-настоящему массовым автопроизводителем. Выход на большие цифры, однако, лишил компанию части федеральных льгот: с начала этого года американское правительство даёт гражданам из бюджета лишь 3750 долларов на покупку Теслы вместо прежних 7000, в середине 2019-го «скидка» упадёт до 1875 долларов, а в 2020-м исчезнет вовсе. В связи с тем, что Tesla пока так и не добилась ритмичных поставок своего бестселлера Model 3 клиентам, компания оплачивает семитысячные скидки на заказанные в прошлом году машины из своего кармана, но этот аттракциона неслыханной щедрости быстро закончится, то есть скоро подорожает вся модельная линейка.

На этом фоне решение снять с продаж базовые модификации Model S и Model X с батареей ёмкостью 75 кВт·ч выглядит несколько странным, особенно с учётом того, что спрос на эти модели не очень велик на фоне ажиотажной популярности Model 3. Если «трёшка» нашла в прошлом году в США 140 317 покупателей, то Model S – 29 950, а Model X – 27 250, то есть значительную часть кассы в 2018-м сделала именно Model 3. При этом полномасштабный выпуск «трёшки» начался лишь летом прошлого года ценой запредельных, почти стахановских усилий со стороны автопроизводителя. Из-за проблем с основным конвейером завода в калифорнийском Фримонте рядом был сооружен временных цех ручной сборки под тентом (в сущности, одна большая палатка), в котором рабочие в поту и в мыле (система кондиционирования в помещении не была предусмотрена) взвинчивали темп производства Model 3. К июлю заветный барьер по выпуску пяти тысяч машин в неделю был взят, и реальные продажи Model 3 устремились вверх.

Между тем огромные производственные издержки вынудили руководство Tesla сократить разнообразие продаваемой продукции путём ограничения опций, уменьшения палитры цветов и вариантов отделки салона. В частности, из ассортимента исчезла отделка салона натуральной кожей – якобы под давлением со стороны «зелёных» акционеров, борющихся за права животных. Теперь же из гаммы исчезнут Model S 75D и Model X 75D, о чём в своём Твиттере уведомил клиентов Илон Маск, – данные модификации будут доступны лишь до конца воскресенья (13 января). После этого в продаже останутся только версии с топовой батареей ёмкостью 100 кВт·ч, то есть базовая стоимость Model S в США составит 94 000 долларов без учёта федеральной скидки и экономии топлива, а Model X – 97 000 долларов. Базовую Model 3 с задним приводом при этом по-прежнему можно купить за 44 000 долларов, то есть ценовой разрыв между «трёшкой» и двумя другими моделями существенно увеличится, после чего Model S и Model X станут, по сути, нишевыми продуктами.

Для Теслы такое репозиционирование, судя по всему, мера вынужденная, обусловленная необходимостью уменьшить издержки производства и выполнять обещание Маска сохранять прибыльность всего предприятия (напомним, что в плюс Tesla вышла лишь в третьем квартале прошлого года). Вдобавок сейчас Tesla инвестирует огромные средства в строительство завода в Китае, где будут выпускать Model 3 и Model Y – компактный кроссовер, премьера которого должна состояться в этом году, а запуск в производство – в следующем. В перспективе Tesla также обещает минивэн, пикап, новый Roadster и седельный тягач Semi, но когда именно эти машины дойдут до потребителя, похоже, не знает даже сам Илон Маск. Между тем в пока ещё несуществующем сегменте электрических пикапов назревает жёсткая конкуренция: стартапы Atlis и Rivian обещают запустить в серию свои «долгоиграющие» грузовички в 2020 году – тесловский пикап к тому времени явно готов не будет.