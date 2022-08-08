Теслу «выдавливают» из Калифорнии: компании могут запретить продавать машины

Отношения компании Tesla с калифорнийскими властями продолжают портиться. Два года назад в разгар пандемии COVID-19 Илон Маск бесился из-за долгого карантинного простоя завода Фримонте. В прошлом году Tesla перенесла штаб-квартиру из Калифорнии в Техас, так как в Калифорнии слишком высокие налоги и неудобные условия ведения бизнеса. Вслед за этим демаршем власти Калифорнии подали в суд на Tesla, обвинив компанию в систематическом расизме.

Теперь же под прицел калифорнийских чиновников попал пресловутый автопилот Tesla. Департамент автомобильного транспорта штата (California Department of Motor Vehicles или сокращённо DMV) направил жалобу в Управление административных слушаний штата на то, что Tesla неверно информировала своих клиентов о работе систем автономного вождения. По мнению DMV, системы, юридически являющиеся ассистирующими и требующими постоянного контроля со стороны водителя, подаются производителем как полностью самостоятельные, чем и вводят в заблуждение. Примеры недобросовестной рекламы приведены в оригинале документа, в частности: «всё, что вам нужно сделать, — указать машине пункт назначения».

Tesla должна в течение двух недель отреагировать на жалобу DMV и устранить нарушения, в противном случае DMV грозится приостановить действие лицензии Tesla как автопроизводителя и запретить ей продавать машины на территории штата. При худшем раскладе Tesla будет вынуждена приостановить работу завода во Фримонте и потеряет значительную часть рынка — на Калифорнию приходится примерно треть продаж Tesla в США.

Проблема, описанная в жалобе DMV, не новая: уже несколько лет многие эксперты и организации (например, Euro NCAP) обвиняют Теслу в том, что она называет автопилотом то, что таковым не является. Euro NCAP вдобавок отметил, что во время испытаний автопилот Tesla боролся с водителем и не давал ему совершить контраварийный манёвр — это недопустимая реакция со стороны вспомогательной системы.

Tesla запустила первую версию своего автопилота (он так и называется — Autopilot) в 2015 году. Многочисленные ДТП, в которые попали самопилотируемые электромобили Tesla, стали поводом для официального расследования со стороны NHTSA (Национальное управление безопасностью дорожного движения США). Сейчас Tesla работает над усовершенствованной системой под названием FSD (Full Self-Driving), но и она, как показывает опыт бета-тесировщиков, допускает многочисленные ошибки и опасное вождение.

Tesla FSD, как и прежний Autopilot, — это формально система второго уровня по классификации SAE, предполагающая постоянный контроль со стороны водителя. Технические способности Tesla FSD намного превышают второй уровень, эта система уже сегодня может самостоятельно проехать сложный маршрут с перекрёстками и светофорами, но всё-таки риски ДТП остаются, потому для подстраховки нужен человек за рулём. Весной Илон Маск пообещал, что FSD будет полностью готова к лету 2023 года, но на её полную легализацию могут уйти годы и даже десятилетия юридической работы. Автопилот третьего уровня, на котором водителю разрешается отвлечься от дороги, разрешен пока только в Японии и Германии, да и то с массой оговорок и ограничений, практически исключающих его комфортное использование.

Добавим, что штат Калифорния в целом потворствует развитию систем автономного вождения и разрешает компаниям опытную эксплуатацию беспилотников даже без водителя за рулём, но до массового коммерческого использования таких систем пока ещё очень далеко, а Tesla уже берёт с покупателей по 6000 долларов за Autopilot и по 12 000 долларов за FSD, притом что система FSD до сих пор не вышла из стадии бета-тестирования. Сейчас в этом бета-тестировании участвуют более 100 тысяч человек, подавляющее большинство которых — обычные клиенты Tesla, а не профессиональные водители-испытатели.

