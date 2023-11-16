Производство ×

Топовые версии Lada Vesta SW и Vesta SW Cross обзавелись ценниками

16.11.2023 42 0 0

Производство универсалов с 16-клапанным четырёхцилиндровым бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра стартовало в конце прошлого месяца.

АВТОВАЗ представил рестайлинговое семейство Lada Vesta в феврале 2022 года, на заводе в Ижевске была выпущена небольшая партия обновлённых седанов и универсалов. В начале марта из-за нехватки комплектующих конвейер был остановлен, а позже в компании приняли решение перенести производство Весты на завод, расположенный в Тольятти. Продажи посвежевших машин начались летом, кстати, накануне корреспондент Kolesa.ru испытал рестайлинговую Lada Vesta в деле.

На фото: Lada Vesta SW Cross

Напомним, базовые Весты (в версии Comfort) оснащаются восьмиклапанным четырёхцилиндровым бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра, его отдача составляет 90 л.с.: такая техника полагается только стартовым версиям. Кроме того, исполнениям Comfort, Life, Enjoy и Techno положена иная «начинка» – 106-сильный 16-клапанный четырёхцилиндровый мотор объёмом 1,6 литра. Производство таких версий стартовало в конце прошлого месяца.

Теперь универсалы с «шестнадцатиклапанниками» обзавелись ценниками и поступили в продажу. Согласно прайс-листу на официальном сайте Lada, за «обычный» универсал в стартовой версии Comfort просят не менее 1 639 900 рублей; покупка пятидверки в комплектации Life обойдётся не менее чем в 1 721 900 рублей, минимальный ценник варианта Enjoy составляет 1 786 900 рублей, а за топовое исполнение Techno придётся отдать не менее 1 928 900 рублей.

Для Lada Vesta SW Cross стартовым исполнением со 106-сильным двигателем является Life, рекомендуемая розничная стоимость такого универсала составляет 1 853 900 рублей. За средний вариант – Enjoy – просят не менее 1 921 900 рублей. Покупка самой богатой кросс-версии пятидверки – Techno – обойдётся минимум в 2 033 900 рублей.

В оснащение версии Life входят: окрашенные в цвет кузова дверные ручки и корпуса боковых зеркал, подогрев передних кресел, мультифункциональное рулевое колесо, информационно-развлекательная система Lada EnjoY с 7-дюймовым сенсорным экраном. У варианта Enjoy есть обогрев лобового стекла, задние датчики парковки и камера заднего вида. Топовый вариант Techno снабдили 16-дюймовыми (17 дюймов у версии Cross) колёсными дисками, боковыми подушками безопасности, виртуальной приборкой, мультимедиа Lada EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым тачскрином и сервисами Яндекса и т.д.

В начале текущего месяца стало известно о старте продаж седана Lada Vesta Sportline, универсал доберётся до дилеров позже. Как Kolesa.ru сообщал ранее, от стандартной четырёхдверки «подогретое» исполнение отличается за счёт форсированного до 118 л.с. мотора объёмом 1,6 литра, перенастроенной подвески и более агрессивного обвеса. Отметим, таким же двигателем сейчас оснащается Lada Granta Sport.

универсал Россия АВТОВАЗ авторынок производство Lada Lada Vesta Lada Vesta SW Cross Lada Vesta SW

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Honda CR-V IV(RM) c пробегом: точечная ржавчина, неубиваемый салон и вечная электрика Если речь заходит об образцовой надежности, то среди японских автомобилей обычно всегда вспоминают эту модель. Honda CR-V – удивительный пример того, как машины могут действительно не требов... 1639 0 1 15.11.2023
Статьи / Двигатели Неудачники: пять моторов, погубивших репутацию производителя Этот материал можно было бы начать так: встретились как-то немец, француз и русский… Но нет, шутить желания нет никакого. Что может быть весёлого в пяти историях, загубивших репутацию заслуж... 13243 18 1 12.11.2023
Статьи / Практика Не только ёмкость: как выбрать аккумулятор по его этикетке Приближается зима, а вместе с ней и вопрос: как выбрать аккумулятор? Да такой, чтобы и стартер крутил, как зверь, и не разряжался в мороз, и стоил недорого? Скажем сразу: такой идеальной акк... 10788 5 4 08.11.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 25899 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 21176 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 20053 10 0 08.08.2023
Change privacy settings