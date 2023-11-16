Топовые версии Lada Vesta SW и Vesta SW Cross обзавелись ценниками

АВТОВАЗ представил рестайлинговое семейство Lada Vesta в феврале 2022 года, на заводе в Ижевске была выпущена небольшая партия обновлённых седанов и универсалов. В начале марта из-за нехватки комплектующих конвейер был остановлен, а позже в компании приняли решение перенести производство Весты на завод, расположенный в Тольятти. Продажи посвежевших машин начались летом, кстати, накануне корреспондент Kolesa.ru испытал рестайлинговую Lada Vesta в деле.

На фото: Lada Vesta SW Cross

Напомним, базовые Весты (в версии Comfort) оснащаются восьмиклапанным четырёхцилиндровым бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра, его отдача составляет 90 л.с.: такая техника полагается только стартовым версиям. Кроме того, исполнениям Comfort, Life, Enjoy и Techno положена иная «начинка» – 106-сильный 16-клапанный четырёхцилиндровый мотор объёмом 1,6 литра. Производство таких версий стартовало в конце прошлого месяца.



Теперь универсалы с «шестнадцатиклапанниками» обзавелись ценниками и поступили в продажу. Согласно прайс-листу на официальном сайте Lada, за «обычный» универсал в стартовой версии Comfort просят не менее 1 639 900 рублей; покупка пятидверки в комплектации Life обойдётся не менее чем в 1 721 900 рублей, минимальный ценник варианта Enjoy составляет 1 786 900 рублей, а за топовое исполнение Techno придётся отдать не менее 1 928 900 рублей.



Для Lada Vesta SW Cross стартовым исполнением со 106-сильным двигателем является Life, рекомендуемая розничная стоимость такого универсала составляет 1 853 900 рублей. За средний вариант – Enjoy – просят не менее 1 921 900 рублей. Покупка самой богатой кросс-версии пятидверки – Techno – обойдётся минимум в 2 033 900 рублей.



В оснащение версии Life входят: окрашенные в цвет кузова дверные ручки и корпуса боковых зеркал, подогрев передних кресел, мультифункциональное рулевое колесо, информационно-развлекательная система Lada EnjoY с 7-дюймовым сенсорным экраном. У варианта Enjoy есть обогрев лобового стекла, задние датчики парковки и камера заднего вида. Топовый вариант Techno снабдили 16-дюймовыми (17 дюймов у версии Cross) колёсными дисками, боковыми подушками безопасности, виртуальной приборкой, мультимедиа Lada EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым тачскрином и сервисами Яндекса и т.д.



В начале текущего месяца стало известно о старте продаж седана Lada Vesta Sportline, универсал доберётся до дилеров позже. Как Kolesa.ru сообщал ранее, от стандартной четырёхдверки «подогретое» исполнение отличается за счёт форсированного до 118 л.с. мотора объёмом 1,6 литра, перенастроенной подвески и более агрессивного обвеса. Отметим, таким же двигателем сейчас оснащается Lada Granta Sport.

