Топовые Лады на конвейере: АВТОВАЗ расширил гамму Vesta SW и Vesta SW Cross

Семейство Lada Vesta полным составом пережило рестайлинг ещё в феврале 2022 года, тогда же на заводе в Ижевске успели выпустить небольшую партию посвежевших седанов и универсалов. Производство было остановлено в начале марта из-за нехватки комплектующих. Позже было принято решение о смене Вестой прописки: теперь модель сходит с конвейера завода, расположенного в Тольятти. Напомним, выпуск здесь стартовал в начале марта текущего года, а до первых покупателей машины добрались летом. Напомним, накануне старта продаж обновлённых Lada Vesta корреспондент Kolesa.ru испытал автомобиль в деле, подробнее читайте в нашем тест-драйве.

Актуальная моторная линейка Lada Vesta включает в себя базовый восьмиклапанный четырёхцилиндровый бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра, отдача которого составляет 90 л.с. – такой полагается только стартовым версиям Comfort. Также этому варианту и исполнениям побогаче предлагается 16-клапанный четырёхцилиндровый мотор такого же объёма, его мощность составляет 106 л.с. Оба двигателя работают в паре только с пятиступенчатой механической коробкой передач.



На фото: Lada Vesta SW Cross

Скоро гамма универсалов модели станет шире: сегодня пресс-центр АВТОВАЗа сообщил о том, что на тольяттинском заводе началось производство Lada Vesta в версиях SW и SW Cross, оснащённых 16-клапанным 106-сильным мотором. У таких Вест расход в смешанном цикле составляет 7,3 литра на 100 км.



После того, как новые версии доберутся до дилеров, универсал Lada Vesta SW будет доступен в комплектациях Comfort, Life, Enjoy и Techno, а «приподнятый» вариант Vesta SW Cross предложат в исполнениях Life, Enjoy и Techno. Цены новых версий в компании пока не рассекретили. Согласно прайс-листу на официальном сайте марки, рекомендованная розничная цена Vesta SW с 90-сильным двигателем составляет 1 329 900 рублей, а за Vesta SW Cross просят не менее 1 511 900 рублей.



В оснащение базовой версии Comfort входят: фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, полностью светодиодная головная оптика и фонари, рейлинги на крыше, кондиционер, функция запуска двигателя кнопкой, система ABS. Следующая комплектация, Life, в дополнение получила подогрев передних кресел, мультируль, информационно-развлекательную систему Lada EnjoY с 7-дюймовым тачскрином, а также окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей и корпуса боковых зеркал.



Далее в линейке значится исполнение Enjoy, которое снабдили обогревом всей поверхности ветрового стекла, задними датчиками парковки и камерой заднего вида. Топ-версия Techno в свою очередь может похвалиться наличием боковых подушек безопасности, подсветки салона и мест входа-выхода в передних дверях, цифровой приборки и мультимедийной системы Lada EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном и сервисами Яндекса. Ещё у таких машин 16-дюймовые легкосплавные колёсные диски, а крыша и корпуса боковых зеркал оформлены в чёрном цвете.



Оснащение Lada Vesta SW Cross практически идентично «обычному» универсалу, однако, для «приподнятых» версий предусмотрены 17-дюймовые колёсные диски, увеличенный до 203 мм дорожный просвет и обвес кузова по периметру. Ещё у кросс-версий иная цветовая гамма салона, включающая в себя контрастные декоративные вставки.



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Напомним, на ижевском заводе АВТОВАЗ намерен в следующем году начать выпуск электрических универсалов и фургонов Lada e-Largus, а также их бензиновых аналогов (переезд производства с тольяттинской площадки будет завершён во втором квартале 2024-го).

