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Toyota Corolla обзавелась юбилейной версией на одном из главных для модели рынков

18.08.2026 539 0 0
Toyota Corolla обзавелась юбилейной версией на одном из главных для модели рынков

Теперь посвящённый 60-летию вариант появился и у Короллы, предназначенной для США. В продажу такой седан поступит в начале 2027 года.

Toyota Corolla – это одна из главных для бренда моделей, которая на сегодняшний день остаётся одной из наиболее востребованных на глобальном рынке. Модель, появившаяся в 1966 году, в нынешнем 2026-м отмечает свой 60-летний юбилей. Напомним, актуальное двенадцатое поколение (с индексом E210) было представлено в 2018-м, первое плановое обновление Королла пережила в 2022-м, второе – в 2025 году, но только на некоторых рынках, в число которых один из главных рынков для модели – Штаты – не входят.

На фото: Toyota Corolla 60th Anniversary Special Edition
На фото: Toyota Corolla 60th Anniversary Special Edition
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На фото: Toyota Corolla 60th Anniversary Special Edition
На фото: Toyota Corolla 60th Anniversary Special Edition
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Ранее мы уже сообщали о появлении юбилейных версий Toyota Corolla на различных рынках, теперь настала очередь седана, предлагаемого в США. Появление особенного варианта – Corolla 60th Anniversary Special Edition – приурочили к обновкам, которые четырёхдверка получила к 2027 модельному году. «Праздничная» серия будет насчитывать всего 2500 экземпляров, предназначенных для американского рынка.

В основе Toyota Corolla 60th Anniversary Special Edition лежит модификация SE Hybrid. Этот вариант предложат лишь в двух вариантах цвета кузова – либо классический белый Ice Cap, либо эксклюзивный красный Supersonic Red (на фото). Каждый из оттенков сочетается с оригинальными чёрно-серебристыми 18-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками.

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Ещё такой вариант получил наклейки с названием спецверсии, расположенные в нижней части задних дверей седана, при этом с кормы исчез шильдик с упоминанием модификации, которая легла в основу Corolla 60th Anniversary Special Edition, но остался шильдик с указанием на гибридную «начинку».

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Несколько изменений есть и в салоне «праздничной» четырёхдверки, предназначенной для Штатов. Такой Toyota Corolla достались спортивные кресла, получившие тканевую тёмно-серую обивку со вставками красного цвета, накладки на пороги с надписью 60th Anniversary, коврики в салоне тоже с названием спецверсии, а также с именем модели. В остальном интерьер остался без изменений.

На фото: салон Toyota Corolla 60th Anniversary Special Edition

Техника у юбилейного варианта модели стандартная. Это значит, что четырёхдверка оснащается гибридной системой THS 5, в состав которой входит четырёхцилиндровый двигатель объёмом 1,8 литра, работающий по циклу Аткинсона, идущий в комплекте с мотор-генераторами. Совокупная отдача системы равна 140 л.с., в пару положена коробка eCVT.

Стоимость юбилейной версии Toyota Corolla 60th Anniversary Special Edition станет известна позже. Как рассказали в пресс-службе американского офиса компании, до дилеров «праздничные» седаны доберутся в начале 2027 года.

В роли обновки к 2027 модельному году для стандартного седана Corolla выступил новый чёрный оттенок кузова (название – Inked), такой же ранее достался «местному» хэтчбеку. Стоимость стартовой версии Corolla LE равна 23 325 долларов (эквивалентно примерно 1,98 млн рублей по текущему курсу), за Corolla Hybrid SE просят 27 615 долларов (около 2,34 млн рублей), а покупка топовой Corolla Hybrid SE AWD обойдётся в 29 015 долларов (около 2,46 млн рублей).

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Обновлено 19.08.2026

 

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