Toyota GR Corolla может лишиться 304-сильной турботройки в ходе смены генерации

Ожидается, что на смену нынешней технике под капотом хот-хэтча японской марки может прийти новый 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбомотор.

В семействе нынешней Toyota Corolla есть «горячая» версия с приставкой GR. Напомним, такая модификация дебютировала в 2022 году, а уже в 2023-м хэтчбек пережил техническую модернизацию. В сентябре 2025-го хот-хэтч, предназначенный для домашнего рынка, обновили ещё раз: изменения коснулись кузова, системы охлаждения двигателя и акустики.

На фото: концепт новой Toyota Corolla 1 / 3 На фото: концепт новой Toyota Corolla 2 / 3 На фото: концепт новой Toyota Corolla 3 / 3

Toyota Corolla готовится к смене генерации: прообраз в виде одноименного концепта был представлен в конце прошлого месяца в рамках выставки Japan Mobility Show, которая прошла в Токио. В дальнейшем новое поколение появится и у Toyota GR Corolla, вероятно, такая версия уже находится в разработке.

На фото: актуальный хот-хэтч Toyota GR Corolla

Не исключено, что в ходе смены генерации модели «пересадят сердце»: место нынешней 304-сильной бензиновой турботройки G16E-GTS объёмом 1,6 литра может занять новая «начинка». Как сообщает MotorTrend, под капотом хот-хэтча следующего поколения может оказаться новый 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбомотор, при этом отмечается, что его отдача составит «примерно 400 лошадиных сил».

Как отметил Такаши Уэхара, глава отдела силовых агрегатов Toyota, новый мотор сулит компании сниженные производственные затраты по сравнению с тем трёхцилиндровым двигателем, который в настоящее время используется в хот-хэтче GR Corolla. Ожидается, что новое поколение «обычной» Короллы появится в 2027-м, а немногим позже дебютирует и «заряженный» хэтчбек. Пока что в компании только подтвердили, что у него будет ДВС, официальные подробности появятся позже.

На фото: салон актуального хот-хэтча Toyota GR Corolla

В ходе доработок к 2026 модельному году Toyota GR Corolla увеличили жёсткость пятидверного кузова с помощью дополнительных клеевых швов: их общая протяжённость подросла с 18,8 до 32,7 метра. Ещё хот-хэтчу доработали систему охлаждения двигателя, добавив отдельный канал подачи холодного воздуха над основным радиатором (для поддержания высокой мощности при повышенных температурах). Как Kolesa.ru сообщал ранее, этот канал пристыкован к нижней части короба с воздушным фильтром.

У актуального «горячего» хэтчбека GR Corolla в пару к 304-сильной турботройке (максимальный крутящий момент – 400 Нм) идёт либо шестискоростная механика, либо восьмиступенчатый автомат Gazoo Racing Direct с возможностью ручного переключения передач подрулевыми лепестками. Полный привод обеспечивается многодисковой муфтой с электронным управлением, которая всегда работает с преднатягом.

Ожидается, что новую 2,0-литровую бензиновую турбочетвёрку получит также Toyota GR Celica (прототип спорткара минувшим летом показали дилерам) и GR Supra (по плану преемник нынешней модели появится в 2027-м).