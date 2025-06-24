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Toyota и Lexus собираются повысить цены на свои модели в США

24.06.2025 145 0 1

При этом стоимость Тойот на американском рынке со следующего месяца подрастёт ощутимее, чем цены Лексусов.

Одним из крупнейших рынков в мире являются Штаты, для японской корпорации Toyota это один из наиболее важных рынков сбыта и «источников дохода». Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все импортные легковые и лёгкие коммерческие автомобили, а также на ключевые комплектующие для них. Это особенно отразилось на тех марках, у которых нет своего производства на территории США.

На фото: Toyota Corolla Cross

К примеру, Mitsubishi Motors пришлось остановить поставки новых автомобилей в эту страну. У Toyota налажен выпуск машин в Штатах, однако введённые недавно пошлины отразились и на японской корпорации. Отметим, в мае 2025-го глава североамериканского офиса Toyota Motor Марк Темплин отмечал, что план Дональда Трампа приведёт к повышению цен на продукцию автопроизводителей, снижению объёмов продаж, а также к увеличению расходов на обслуживание и ремонт машин.

На фото: Lexus GX

«Когда речь заходит о пошлинах на комплектующие, важно понимать, что цепочки поставок являются глобальными, они сложны и очень хрупки. И многие поставщики не готовы к резкому повышению пошлин», – пояснил тогда Марк Темплин.

Как сообщает Automotive News, сейчас марки Toyota и Lexus готовятся к повышению цен на американском рынке. При этом в компании отметили, что грядущее переписывание прайс-листов относится к плановому «регулярному пересмотру цен» и что оно не связано с введёнными Дональдом Трампом 25-процентными пошлинами на импортные автомобили и запчасти.

На фото: Lexus RX

По данным агентства, начиная со следующего месяца цены на весь американский модельный ряд Toyota в среднем вырастут на 270 долларов (эквивалентно примерно 21,3 тыс. рублей по текущему курсу). Не избежит увеличения ценников и Lexus, при этом автомобили бренда в среднем с июля станут дороже примерно на 208 долларов (около 16,4 тыс. рублей). Очевидно, более заметным подорожание окажется для клиентов Toyota.

Кстати, на прошлой неделе стало известно о том, что Toyota Prius отметил четверть века в США, при этом ценник «обычного» Prius 2026 модельного года вырос на 200 долларов, а у Toyota Prius Plug-in Hybrid – сразу на 400 долларов. Обновка при этом всего одна: у подключаемого гибрида появилась «затемнённая» версия с прибавкой Nightshade к названию и особым декором.

На фото: Toyota RAV4 шестого поколения (версии для американского рынка)

По данным Reuters, в рамках борьбы с увеличением расходов из-за повышенных пошлин Toyota может наладить выпуск нового кроссовера RAV4 в США. Напомним, производство предшественника налажено в Канаде, Японии, а также на американском заводе в Кентукки, а «шестой» RAV4 предполагалось импортировать в Штаты из Канады и Японии. Однако теперь, по данным издания, новинка может прописаться и в Кентукки.

Американские СМИ отмечают, что некоторые другие бренды, в том числе Ford, Volvo и Subaru, уже подняли цены на свои автомобили в США, причём некоторые модели подорожали сразу на 2 тыс. долларов (около 157,5 тыс. рублей).

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