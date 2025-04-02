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Toyota решила отложить срок дебюта нового внедорожника Land Cruiser FJ, но ненадолго

02.04.2025 146 0 0

Новинка японской марки дебютирует в начале 2026-го, а не осенью текущего года, как предполагалось ранее.

Марка Toyota наладила производство небольшого SUV под названием FJ Cruiser в 2006 году, особенностью этой модели стало оформление в ретростиле. Главным для этого компактного внедорожника являлся американский рынок, он покинул его в 2014-м, через три года SUV не стало и в «домашней» линейке. Дольше всего FJ Cruiser продержался на Ближнем Востоке, здесь прощальная версия появилась в 2022 году.

На фото: Toyota FJ Cruiser Final Edition (версия для японского рынка)
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На фото: Toyota FJ Cruiser Final Edition (версия для японского рынка)
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О том, что у Toyota FJ Cruiser появится непрямой наследник, предназначенный для глобального рынка, стало известно в 2023 году. Как Kolesa.ru сообщал ранее, первым тизером будущей новинки японская компания, вероятно, поделилась ещё в рамках презентации актуального Toyota Land Cruiser Prado (на некоторых рынках – просто Land Cruiser): тогда на экране появилось изображение силуэтов грядущих новинок, одной из них оказался небольшой автомобиль с «оквадраченными» формами.

На фото: концепт Toyota Compact Cruiser EV

Ранее сообщалось о том, что новый Toyota Land Cruiser FJ дебютирует уже осенью 2025 года, однако теперь японское издание Best Car сообщило о том, что презентация этого SUV пройдёт позже – предположительно в начале 2026 года. Зарубежные СМИ считают, что это решение связано как со сбоями в производстве Land Cruiser 250 и 300, так и с повышением пошлин в Штатах, которое неминуемо отразится на бизнесе автопроизводителей в целом.

Напомним, Toyota в Японии ранее подала заявку на товарный знак Land Cruiser FJ: есть вероятность, что новинке дадут именно это имя, хотя пока что производитель эту информацию официально не подтвердил (но мы для удобства продолжим называть будущий автомобиль так). Ожидается, что серийный вариант нового Land Cruiser FJ позаимствует некоторые дизайнерские решения у концепта Compact Cruiser EV, который был показан в конце 2021 года.

Согласно предварительным данным, в основу будущего SUV может лечь та же платформа, на которой базируется пикап Toyota Hilux Champ, который был представлен в конце ноября 2023 года. Для сравнения, у более крупных представителей семейства – внедорожников Toyota Land Cruiser 250 и 300 – в основе лежит «тележка» TNGA-F.

Пока что по-прежнему нет официальной информации о технике нового Toyota Land Cruiser FJ. Не исключено, что в Японии этот внедорожник будет доступен с бензиновым четырёхцилиндровым атмосферником 2TR-FE объёмом 2,7 литра, который есть в гамме Hilux Champ (у версии для рынка Таиланда), его мощность равна 163 л.с., а максимальный крутящий момент – 246 Нм. Есть вероятность, что за пределами домашнего рынка у этого SUV будет гибридная версия.

Ранее стал известен ориентировочный ценник будущего Toyota Land Cruiser FJ на домашнем рынке. Ожидается, что его стоимость будет варьироваться от 4 до 4,5 млн иен (эквивалентно примерно 2,26 – 2,54 млн рублей по текущему курсу).

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