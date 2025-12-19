Toyota собирается возродить бренд Scion для нетрадиционных машин

Предвестником возрождения бренда Scion стал брутальный концептуальный вездеход типа багги, показанный в начале ноября на выставке SEMA в Лас-Вегасе, но это не значит, что Scion будет выпускать именно такого сорта внедорожники — всё будет намного интереснее и страннее.

Свою первую и относительно недолгую жизнь (2003-2016) Scion прожил как спортивно-молодёжный бренд, ориентированный главным образом на Северную Америку. Продажи Scion оказались скромными, но Toyota утверждает, что он успешно справился с ролью экспериментального бренда и привлёк внимание молодёжи к японской компании, просто впоследствии они пересели уже непосредственно на Тойоты, отдельный молодёжный бренд стал больше не нужен.

В этом году Toyota взяла курс на добавление брендов в свою палитру: в дополнение к премиальному Лексусу появился роскошный Century, а у спортивного подразделения Toyota Gazoo Racing теперь тоже есть собственный бренд GR (Gazoo Racing), его дебютной моделью будет гибридный суперкар GR GT с мощным V8. Пятым брендом, скорее всего, будет возрождённый Scion, и на него опять возложена экспериментальная миссия, но другого рода: вместо ориентации на молодёжь будут так называемые нетрадиционные средства мобильности, причём не обязательно автомобили.

Концепт Scion 01

О новой роли Scion в интервью американскому журналу Road & Track рассказал Дон Федерико, главный инженер концепта Scion 01. Сам концепт вполне может стать серийным или, скорее, мелкосерийным, потому что крупный вездеход с открытыми колёсами и гибридной силовой установкой на базе 2,4-литровой бензиновой «турбочетвёрки» от пикапа Tacoma — это, прямо скажем, вещь в себе, очень нишевый и недешёвый продукт.

Дон Федерико подчеркнул, что Scion совершенно точно не будет внедорожным брендом, концепт показывает лишь одно из направлений, которые находятся в сфере интересов возрождаемого бренда. Другие сферы — это всевозможные нетрадиционные транспортные средства, но какие именно, Дон Федерико пока раскрыть не готов — всему своё время. Стало быть, можно ожидать чего угодно, в том числе «электрички» малой мобильности (самокаты, велосипеды, моноколёса и т. п.), мотоциклы, мотовездеходы, беспилотные автомобили и даже, возможно, аэромобили.

Концепт Scion 01

Когда именно Toyota официально объявит о возрождении Scion, пока неизвестно, потому что его новая роль пока находится в стадии формирования. Быть может, Toyota вообще передумает, посчитав, что чудаковатый Scion в её современным портфолио будет всё-таки лишним, лучше пока погодить и лишний раз подумать, стоит ли овчинка выделки.