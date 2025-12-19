Бизнес ×
  • Toyota собирается возродить бренд Scion для нетрадиционных машин

Toyota собирается возродить бренд Scion для нетрадиционных машин

19.12.2025 67 0 0
Toyota собирается возродить бренд Scion для нетрадиционных машин

Предвестником возрождения бренда Scion стал брутальный концептуальный вездеход типа багги, показанный в начале ноября на выставке SEMA в Лас-Вегасе, но это не значит, что Scion будет выпускать именно такого сорта внедорожники — всё будет намного интереснее и страннее.

Свою первую и относительно недолгую жизнь (2003-2016) Scion прожил как спортивно-молодёжный бренд, ориентированный главным образом на Северную Америку. Продажи Scion оказались скромными, но Toyota утверждает, что он успешно справился с ролью экспериментального бренда и привлёк внимание молодёжи к японской компании, просто впоследствии они пересели уже непосредственно на Тойоты, отдельный молодёжный бренд стал больше не нужен.

В этом году Toyota взяла курс на добавление брендов в свою палитру: в дополнение к премиальному Лексусу появился роскошный Century, а у спортивного подразделения Toyota Gazoo Racing теперь тоже есть собственный бренд GR (Gazoo Racing), его дебютной моделью будет гибридный суперкар GR GT с мощным V8. Пятым брендом, скорее всего, будет возрождённый Scion, и на него опять возложена экспериментальная миссия, но другого рода: вместо ориентации на молодёжь будут так называемые нетрадиционные средства мобильности, причём не обязательно автомобили.

Концепт Scion 01

О новой роли Scion в интервью американскому журналу Road & Track рассказал Дон Федерико, главный инженер концепта Scion 01. Сам концепт вполне может стать серийным или, скорее, мелкосерийным, потому что крупный вездеход с открытыми колёсами и гибридной силовой установкой на базе 2,4-литровой бензиновой «турбочетвёрки» от пикапа Tacoma — это, прямо скажем, вещь в себе, очень нишевый и недешёвый продукт.

Дон Федерико подчеркнул, что Scion совершенно точно не будет внедорожным брендом, концепт показывает лишь одно из направлений, которые находятся в сфере интересов возрождаемого бренда. Другие сферы — это всевозможные нетрадиционные транспортные средства, но какие именно, Дон Федерико пока раскрыть не готов — всему своё время. Стало быть, можно ожидать чего угодно, в том числе «электрички» малой мобильности (самокаты, велосипеды, моноколёса и т. п.), мотоциклы, мотовездеходы, беспилотные автомобили и даже, возможно, аэромобили.

Концепт Scion 01

Когда именно Toyota официально объявит о возрождении Scion, пока неизвестно, потому что его новая роль пока находится в стадии формирования. Быть может, Toyota вообще передумает, посчитав, что чудаковатый Scion в её современным портфолио будет всё-таки лишним, лучше пока погодить и лишний раз подумать, стоит ли овчинка выделки.

новинки бизнес Toyota

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Вскрытие показало: что могут автопылесосы за 300 рублей Автомобильный пылесос за 300 рублей кажется идеальным новогодним подарком автолюбителю. Вот только обрадуется ли ему тот, кому его подарили? На что вообще способен такой пылесос и как он уст... 230 1 0 19.12.2025
Статьи / Авто и технологии Защищать, а не вредить: чем полимерная сетка радиатора лучше металлической Сетка, защищающая радиатор, - одна из самых востребованных дополнительных опций, которую выбирают покупатели новых автомобилей. Действительно ли она так необходима и какую лучше выбрать: алю... 1528 4 0 18.12.2025
Статьи / Авто с пробегом Peugeot 207 с пробегом: почти идеальный салон и беспощадная стоимость некоторых мелочей Peugeot 206 в свое время стал у нас весьма популярным, а вот его наследник в лице Peugeot 207 особого успеха не добился. И это странно, потому что, по сути, он получился лучше во всем. Что ж... 1318 12 1 17.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74589 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45275 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17129 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
13 Автомобили против электрокаров: будущее сломалось по пути на зарядку
12 Peugeot 207 с пробегом: почти идеальный салон и беспощадная стоимость...
7 Автогигант Stellantis может избавиться от нескольких марок
Новые комментарии
Change privacy settings