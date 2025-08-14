Трековый толстяк: представлен Shelby Super Snake-R на базе Ford Mustang Dark Horse

Super Snake-R — третья по счёту модель Shelby на базе Мустанга поколения S650 после обычного компрессорного Super Snake и атмосферного в «базе» Shelby GT350. Линейка спорткаров Super Snake уходит корнями в 1967 год, но прежде никогда не предлагалась в сочетании с буквой R — эта буква подчёркивает особый статус новинки и её ориентацию на трековую езду, при этом автомобиль сохранил доступ на дороги общего пользования.
Своим аэродинамическим оперением, выполненным из углепластика и металла, Super Snake-R похож на обычный Super Snake, но внимательный взгляд сразу заметит более пухлые крылья, скрывающие расширенную колею колёс, более развитый передний сплиттер и более высокое антикрыло на крышке багажника в сочетании с угелпастиковым спойлером типа «утиный хвостик». Для версии R вдобавок разработан собственный дизайн декоративных наклеек на кузов.
5,0-литровый атмосферный V8 Coyote на стоковом Ford Mustang Dark Horse выдаёт 507 л.с. Компания Shelby снабдила его 3,0-литровым приводным нагнетателем Whipple, доработанной системой охлаждения и новым выпускным коллектором от Borla, что позволило увеличить мощность до более чем 862 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 10-ступенчатый гидромеханический «автомат». Привод, разумеется, задний.
Подвеска полностью переработана: помимо расширенной колеи здесь все резинометаллические соединения заменены шаровыми опорами и дополнены распорками амортизационных стоек. Сами стойки имеют широкий диапазон регулировок и позволяют подобрать оптимальные настройки шасси для каждой конкретной трассы. Стабилизаторы поперечной устойчивости тоже новые, более жёсткие. Приводные полуоси и шпильки усилены, стоковые дисковые тормоза заменены более мощными от Shelby. 20-дюймовые кованые колёса из магниевого сплава обуты в шины Michelin, ширина задних шин достигает 335 мм. Заявленная снаряженная масса Shelby Super Snake-R составляет 1816 кг, что всего на 53 кг больше, чем у донорского автомобиля.
В салоне Shelby Super Snake-R удалены задние сиденья, вместо них установлен полукаркас безопасности. Передние кресла получили новую обивку из кожи и замши, инсталлирована оригинальная светодиодная подсветка Shelby, на пол уложены фирменные коврики Shelby, пороги украшены накладками Shelby, на передней панели установлена номерная табличка автомобиля, боковые стёкла получили дополнительную тонировку. Версии с МКП имеют укороченный рычаг переключения передач Shelby с шарообразным набалдашником.
Тираж Shelby Super Snake-R будет ограниченным, но компания не сообщает, сколько именно экземпляров запланировано к выпуску. Цена — от 224 995 долларов, в неё включён исходный Ford Mustang Dark Horse.
