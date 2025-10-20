У будущего хэтчбека Seat Ibiza всё-таки появится полостью электрическая версия

История компактного хэтчбека Seat Ibiza началась ещё в 1984 году, за прошедшее время модель испанской марки успела четырежды сменить генерацию, актуальная пятидверка пятого поколения была представлена в 2017 году, а обновление пережила в 2021-м. Ожидается, что следующий рестайлинг ждёт Ibiza в 2027-м, а после 2030-го, вероятно, появится новое поколение.

На фото: Seat Ibiza FR 75 Aniversario

Многим автопроизводителям в последние годы пришлось переписать свои стратегии развития: сократить финансирование «озеленения» модельного ряда, вернуться к спонсированию проектов, связанных с ДВС. Не стали исключением немецкий концерн Volkswagen, а также принадлежащая ему испанская марка Seat. Тем не менее, как оказалось, Сеат решил не отказываться от разработки полностью электрической версии Ibiza.

Об этом сообщает британское издание Auto Express со ссылкой на исполнительного вице-президента Seat по продажам и маркетингу Свена Шувирта. По его словам, марка «никогда не откажется от своей самой известной модели» и вероятное будущее для неё – полностью электрическая «начинка». Он добавил, что «название будет сохранено независимо от того, будет ли это двигатель внутреннего сгорания, электрифицированная техника или полностью электрическая».

Отметим, сначала, в 2027 году модель, согласно плану компании, должна обзавестись мягкогибридной силовой установкой, а уже потом – полностью электрической «начинкой». Официальных подробностей о ней пока, очевидно, нет. Можно предположить, что потенциальный «зелёный» компактный хэтчбек будет базироваться на фольксвагеновской платформе MEB Entry, которая ляжет в основу Volkswagen ID. Polo и Cupra Raval: эти новинки появятся в продаже в 2026-м.

На фото: салон Seat Ibiza FR Anniversary Limited Edition

Недавно Ibiza отметила свой 40-летний юбилей. Этот автомобиль является самой популярной моделью Seat за всю историю марки: за прошедшее время было продано почти шесть миллионов экземпляров. Пятидверка остаётся бестселлером среди всех машин Seat и сейчас: по данным Jato Dynamics, за первые восемь месяцев текущего года дилеры бренда реализовали в Европе 52 146 единиц Ibiza (на 15% меньше, чем в январе-августе 2024-го).

На днях стало известно о том, что нынешнему Seat Leon четвёртого поколения решили продлить жизнь. Ожидается, что в 2028 году у него появится полноценная безрозеточная гибридная версия, а в 2029-м семейство будет ещё раз модернизировано. Не исключено и появление полностью электрической модификации, при этом, как Kolesa.ru отмечал ранее, «углеводородный» Seat Leon в ближайшие годы никуда не денется.

У Seat пока нет своих «электричек», зато они имеются в линейке родственного бренда Cupra. Так, хэтчбек Born за первые восемь месяцев 2025-го разошёлся по Европе тиражом в 28 436 экземпляров, а на кроссовер Tavasсan пришлось 20 477 единиц.