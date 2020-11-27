У компактвэна GM и SAIC с необычным дизайном будет младший брат: первые фото

В Китае во время испытаний поймали новую модель бренда Baojun, которая, судя по всему, будет относиться к R-серии. Технику новинка также, вероятно, разделит с остальными членами семейства.

Марка Baojun была создана концернами General Motors и SAIC специально для китайского рынка. Сначала под ней выпускали простенькие дешевые модели, но в 2018-м было решено выбраться за пределы ультрабюджетного сегмента – так появилась «престижная» R-серия. Сегодня в ее гамме значатся уже шесть машин: кроссоверы RS-3 и RS-5, лифтбеки RC-5 и RC-6, универсал RC-5W и компактвэн RM-5. А скоро линейку пополнит еще один вэн, фото замаскированного тестового образца опубликовало местное издание Autohome.

Китайцы полагают, что второй однообъемник окажется на ступеньку ниже RM-5 – модель могут назвать RM-3. Скорее всего, как и остальные члены семейства, новинка построена на платформе R. Габариты пока неизвестны. Длина старшего вэна Baojun RM-5 равна 4705 мм, ширина – 1806 мм, высота – 1625 мм, колесная база – 2750 мм.

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Дизайн передней части грядущего компактвэна сделали в актуальном фирменном стиле Baojun: модель получила радиаторную решетку со «штрихами», которые у товарного MPV наверняка будут покрыты хромом; сверху расположены узкие светодиодные ходовые огни, под ними – блоки основных фар. У задних фонарей вроде бы такая же форма, как у RM-5, но начинка другая. На багажной двери пока не видать и светящейся полоски, которая имеется у старшего MPV.



В салон папарацци заглянуть не удалось. Внутри, разумеется, есть виртуальная «приборка» и мультимедийная система с большим тачскрином, вопрос в том, как их оформили. Например, у большого лифтбека RC-6 они просто объединены между собой, а у RM-5 и RC-5/RC-5W между экранами вклинили вертикальный дефлектор обдува. Компактвэн Baojun RM-5 бывает пяти-, шести- или семиместным. У новой модели тоже, вероятно, будет трехрядная версия.

Технику новинка, скорее всего, разделит с другими «эрками», то есть ждем бензиновые «атмосферник» 1.5 и «турбочетверку» аналогичного объема. На RM-5 первый выдает 99 л.с., мощность второго – 147 л.с. Коробки – «механика» или вариатор. Новую модель предложат только с передним приводом.



На домашний рынок младший компактвэн Baojun должен выйти в следующем году, цены еще неизвестны. RM-5 стоит от 78 800 до 120 800 юаней, что эквивалентно примерно 905 000 – 1 387 000 рублей по актуальному курсу.

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Между тем компактвэн «престижной» R-серии особым спросом сегодня в Китае не пользуется, хотя свою карьеру он начал довольно бодро: модель стартовала в сентябре 2019-го и за четыре месяца, по данным местных СМИ, разошлась тиражом в 30 562 экземпляра. Но результат января-октября 2020-го – 22 281 штука. Зато RM-5 скоро может превратиться в Chevrolet (в гамме американской марки уже есть перелицованные «китайцы» – «вторая» Captiva и Groove, то есть Baojun 530 и Baojun 510 соответственно). А это значит, что и у младшего вэна Baojun есть шансы в будущем получить галстук-бабочку.

