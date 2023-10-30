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  • У Land Rover Defender будет новая топовая версия: внедорожник проехался на камеру

У Land Rover Defender будет новая топовая версия: внедорожник проехался на камеру

30.10.2023 283 0 0

Предполагается, что такой Дефендер получит прибавку SVX к названию. Ожидается, что новинка появится в середине следующего года.

Британский производитель Land Rover выпускал свою легендарную модель с 1948 года, правда, изначально она называлась просто Series I, II, III, а приставка – 88 и 109 – указывала на размер колёсной базы (в дюймах). Позже, в 1983-м, внедорожники переименовали в Land Rover 90, 110 и 130, причём индекс снова отмечал расстояние между осями. Через семь лет модели дали имя Defender: оно остаётся узнаваемым до сих пор, несмотря на то, что эпоха «классических» Дефендеров была завершена в начале 2016 года. Дело в том, что название унаследовала другая модель – внедорожник с иной внешностью появился в Европе в 2020 году, в феврале 2021-го был представлен новый Defender с V8, а удлинённый Defender 130 дебютировал весной 2022-го.

На фото: прототип Land Rover Defender SVX

Слухи о том, что британская марка работает над новым топовым исполнением Defender, появились ещё летом 2021 года. Тогда предполагалось, что модель получит прибавку SVR к названию: соответствующая версия имеется у Range Rover Sport (разработкой таких топовых исполнений автомобилей Land Rover занимается подразделение Special Vehicle Operations). Теперь появилась информация «вдогонку» тем предположениям двухлетней давности.

У Land Rover Defender действительно будет новая топовая версия: замаскированный прототип соответствующей новинки сейчас проходит испытания на дорогах общего пользования, снимками с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es. Предполагается, что он может получить прибавку SVX к названию (о появлении варианта с такой аббревиатурой говорили ещё до премьеры актуального Дефендера).

Прототип на снимках создан на базе нынешнего пятидверного внедорожника Land Rover Defender 110, его колёсная база равна 3022 мм (119 дюймов), а длина составляет 5018 мм. Основная часть деталей экстерьера скрыта за маскировкой: частично видна оптика, которая, очевидно, останется такой же, как и у «обычных» версий Defender. Можно предположить, что вариант SVX получит массивные накладки на колёсные арки, внедорожные шины BF Goodrich, а также более объёмный передний бампер.

Информации о том, как изменится салон новинки, пока нет: на снимке детали интерьера тоже скрыты с помощью маскировки. Вероятно, внутреннее убранство украсят деталями вроде нашивок и эмблем с указанием на топ-версию, а также может измениться графика цифровой приборки и информационно-развлекательной системы.

Автомобиль может получить увеличенный дорожный просвет за счёт иных настроек подвески, других пружин и амортизаторов. По предварительным данным, полноприводный внедорожник Land Rover Defender SVX оснастят битурбированным мотором V8 объёмом 4,4 литра производства BMW, его мощность, вероятно, составит 635 л.с.

На фото: актуальный Land Rover Defender 110
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На фото: актуальный Land Rover Defender 110
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На фото: актуальный Land Rover Defender 110
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Официальная информация о новой версии внедорожника появится ближе к дебюту, который намечен на середину следующего года. Какой окажется цена исполнения SVX, пока не известно. На домашнем рынке стоимость актуального Land Rover Defender 110 стартует с 72 205 фунтов стерлингов.

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