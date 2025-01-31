У Polestar 2, 3 и 4 появились спецверсии Arctic Circle в раллийном стиле

Шведская компания Polestar, принадлежащая холдингу Geely, хочет напомнить о своих автоспортивных корнях и тем самым повысить привлекательность своих электромобилей: представлены сразу три модели в исполнении Arctic Circle, которые потенциально могут составить конкуренцию Ford Mustang Mach-E Rally.

У кросс-лифтбека Polestar 2 в 2022 году уже была версия Arctic Circle по мотивам раллийной машины для зимних гонок, но только в виде прототипа — на выпуск серийной версии компания тогда не решилась. В прошлом году у Polestar появился новый гендиректор — немец Михаэль Лошеллер, он хочет подчеркнуть спортивность моделей Polestar, тем более что современная компания Polestar выросла из гоночной команды Flash Engineering, основанной в 1996 году шведским гонщиком Яном Нильссоном. Гоночная команда жива поныне, только теперь называется Cyan Racing, она делает крутые рестомоды и готовит к гонкам модели Lynk & Co, а к Polestar более прямого отношения не имеет.

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Представленные вчера Polestar 2, 3 и 4 в исполнении Arctic Circle подготовлены к гонке FAT Ice Race 2025, которая пройдёт завтра на австрийском альпийском курорте Цель-ам-Зее. Пока это тоже прототипы, но с учётом новых установок от Михаэля Лошеллера есть неплохие шансы, что версии типа Arctic Circle появятся в продаже, тем более что компания Ford благополучно запустила в производство свой Mustang Mach-E Rally, который выглядит и едет, как раллийный автомобиль, но при этом адаптирован для дорог общего пользования.

Polestar 3 Arctic Circle 1 / 4 Polestar 3 Arctic Circle 2 / 4 Polestar 3 Arctic Circle 3 / 4 Polestar 3 Arctic Circle 4 / 4

Все свежеиспечённые версии Arctic Circle моделей Polestar состряпаны по одному рецепту, отличия в оснащении незначительные. За основу взяты полноприводные двухмоторные топ-версии с пакетом Performance Pack: на Polestar 2 максимальная совокупная отдача силовой установки составляет 476 л.с. и 680 Нм, на Polestar 3 — 517 л.с. и 910 Нм, на Polestar 4 — 544 л.с. и 686 Нм.

Polestar 4 Arctic Circle 1 / 5 Polestar 4 Arctic Circle 2 / 5 Polestar 4 Arctic Circle 3 / 5 Polestar 4 Arctic Circle 4 / 5 Polestar 4 Arctic Circle 5 / 5

Все машины получили модифицированную спортивную подвеску с регулируемыми амортизаторами Öhlins, оснащёнными внешними резервуарами. Дорожный просвет Polestar 2 увеличен на 30 мм, Polestar 3 — на 40 мм, Polestar 4 — на 20 мм. На Polestar 2 установлены распорки передних и задних стоек, на Polestar 3 и 4 — распорки только передних стоек. Колёсные диски OZ Racing белого цвета в обуты в шипованные шины Pirelli Scorpion All Terrain Plus, причём на Polestar 3 и 4 установлены совершенно новые диски модели Rally Legend.

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К передку каждого электромобиля прикручены четыре дополнительные светодиодные фары Stedi Quad Pro, бамперы оснащены буксирными петлями, в колёсных арках разместились широкие брызговики в раллийном стиле. На крыше Polestar 3 установлен полноценный экспедиционный багажник со светодиодной «люстрой» в передней части, а Polestar 2 и 4 довольствуются креплениями для перевозки лыж.

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В салоне каждого кроссовера стандартные передние кресла заменены на ковши Recaro Pole Position, а Polestar 4 получил вдобавок торчащий из центрального тоннеля огромный рычаг гидравлического ручного тормоза, как у машин для дрифта.

Сделать на базе каждого из прототипов серийную версию Arctic Circle не составит труда — были бы деньги и желание. О том, какие модели последуют за Polestar 2, 3 и 4, мы недавно рассказывали в отдельном материале.

