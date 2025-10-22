У внедорожника Infiniti QX80 может появиться новая «горячая» версия R-spec

Исполнение SUV с соответствующей прибавкой к названию будет рассекречено, вероятно, в статусе концепта уже в начале следующей недели.

Принадлежащий компании Nissan японский бренд Infiniti начал выпуск своего полноразмерного внедорожника в 2004 году, при этом изначально эта модель продавалась под индексом QX56. Первую смену генерации автомобиль пережил в 2010-м, а в 2014-м прошёл рестайлинг, в ходе которого название было сменено нынешним QX80. Дебют внедорожника актуального третьего поколения прошёл в марте 2024-го. В дальнейшем у этой модели может появиться новая топовая версия.

На фото: актуальный внедорожник Infiniti QX80 Sport

В августе 2025-го компания представила пару концептов Infiniti QX80 с прибавками Track и Terrain к названию. Презентация трекового и приключенческого вариантов внедорожника прошла в рамках Pebble Beach Concours d'Elegance. Теперь японский производитель подготовил ещё одно исполнение для этой модели, его дебют, вероятно, в статусе концепта, пройдёт 27 октября, а «живая» презентация – в ходе выставки SEMA, которая стартует в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в начале ноября 2025 года.

Компания подготовила новую «заряженную» версию Infiniti QX80 R-spec. Пока что японская марка показала всего лишь пару тизеров грядущего «горячего» внедорожника. На них, помимо названия модели, а также, собственно, исполнения, можно разглядеть сине-фиолетовый цвет кузова, а ещё пару круглых патрубков выхлопной системы, расположенных в обрамлении рамки из чёрного глянцевого пластика.

Тизер Infiniti QX80 R-spec

Вероятно, такой автомобиль ещё получит диффузор в нижней части заднего бампера и накладки на колёсные арки, окрашенные в цвет кузова. Стоит ожидать, что у переднего бампера тоже будет более агрессивное оформление, в нижнюю часть могут встроить сплиттер. Других деталей о внешности автомобиля пока нет, но они станут известны совсем скоро, ведь до премьеры осталось меньше недели.

Тизер Infiniti QX80 R-spec

В пресс-службе Infiniti намекнули на то, что у QX80 R-spec будет более мощная техника, так как в анонсе, сопровождавшем тизеры, было отмечено, что «под капотом живёт легенда». Напомним, показанный минувшим летом концепт Infiniti QX80 Track оснащается модернизированной бензиновой битурбошестёркой объёмом 3,5 литра, которой достались новая система турбонаддува и пересмотренная выхлопная система. В итоге максимальная мощность выросла до 659 л.с., а крутящий момент – до 1016 Нм. Этот мотор работает в паре только с девятиступенчатым гидромеханическим автоматом.

На фото: салон Infiniti QX80 Sport

Для сравнения, у серийной версии Infiniti QX80 с прибавкой Sport к названию отдача двигателя составляет 456 л.с., крутящий момент – 700 Нм. В случае если QX80 R-spec войдёт в семейство внедорожника, на американском рынке такая «заряженная» версия сможет составить конкуренцию Cadillac Escalade-V. Напомним, у него под капотом установлен турбомотор V8 объёмом 6,2 литра, его мощность составляет 691 л.с., крутящий момент – 885 Нм.

Тем временем, ранее стало известно о том, что Infiniti Q50 вернётся в качестве спортседана с мощным V6 и механикой. Дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко уже предположил, как будет выглядеть эта новинка.

