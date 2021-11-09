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Новый кроссовер Mazda CX-50 засветился на видео. Премьера скоро

09.11.2021 224 0 0

Официальный дебют нового паркетника японской марки пройдёт на следующей неделе, 15 ноября. Модель предназначена для американского рынка.

 

Штаты являются для японского бренда Mazda одним из приоритетных рынков. Отметим, по итогам «ковидного» 2020 года дилеры бренда реализовали здесь 279 076 машин, что на скромные 0,2% больше, чем в 2019-ом. В текущем году положительная динамика стала ещё заметнее: за январь-сентябрь (более свежих данных пока нет) американцы купили 273 213 автомобилей марки, что на 34,4% больше, чем за первые три квартала прошлого года.

В относительно скором будущем модельный ряд Mazda пополнится новинками. Как стало известно в прошлом месяце, в 2022-2023 годах на рынки США и Канады выйдут кроссоверы CX-70 (с двумя рядами сидений) и CX-90 (с тремя рядами сидений): эти автомобили получат новую платформу и продольное расположение двигателя. Кроме того, в это же время в Европе и Японии пройдёт дебют ещё пары моделей – CX-60 (рассчитан на пятерых) и CX-80 (рассчитан на семерых седоков). Отметим, в дальнейшем так называемые «американские» SUV начнут поставлять и в другие страны, где на них будет спрос.

А ближайшей новинкой станет компактный кроссовер CX-50: премьера состоится на следующей неделе, 15 ноября. Об автомобиле пока известно немногое, точной информации о внешности паркетника на данный момент нет. Кстати, ранее мы публиковали рендеры Mazda CX-50, которые создал дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко. В компании же пока что решили подразнить поклонников бренда новым тизером будущего SUV.

Рендер Mazda CX-50

К сожалению, содержательным ролик назвать нельзя: в нём автомобиль движется по весьма густому тропическому лесу, а на крыше у него при этом закреплён каяк. Вероятно, таким образом производитель намекает, что модель рассчитана на движение не только по ровному асфальту, а вполне подойдёт и для легкого бездорожья, кроме того, потенциальная аудитория – молодые активные люди.

Как мы сообщали ранее, производство Mazda CX-50 стартует в январе 2022 года на совместном с Тойотой заводе в Хантсвилле (штат Алабама, США). Здесь, в частности, выпускают паркетник Toyota Corolla Cross для американского рынка. Не исключено, что модели в итоге окажутся «близкими родственниками».

В ряде американских СМИ считают, что новый кроссовер может разделить платформу с Mazda3 и CX-30, однако, официальная информация о «начинке» SUV появится позже. По неподтверждённым сведениям, кроссовер могут оснастить бензиновым турбомотором SkyActiv-G объёмом 2,5 литра, его мощность у Mazda3 Turbo равна 250 л.с., а максимальный крутящий момент – 434 Нм.

В компании пока молчат о ценах будущей новинки, вероятно, их раскроют на презентации, либо ближе к старту продаж в 2022 году. Ожидается, что Mazda CX-50 окажется немногим дороже, чем «младший брат» CX-30. Отметим, его ценник на американском рынке стартует с отметки 22 050 долларов (эквивалентно примерно 1,56 млн рублей по текущему курсу).

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