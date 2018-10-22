Такой план ставят себе дорожники до 2024 года. На строительство, реконструкцию и ремонт деньги выделят из федерального бюджета.

22 Окт В регионах РФ построят и отремонтируют 40 тысяч километров дорог. На это нужно 6 лет

Дороги по-прежнему остаются одной из проблем россиян: качество региональных трасс всё ещё оставляет желать лучшего. Так, на сегодняшний день всего 43% таких дорог имеют нормативное состояние, однако к концу 2024 года этот показатель должен увеличиться до 51%. Порядка шести лет строительства, реконструкций и ремонтов, однако показатель «хороших дорог» едва превысит половину.

В общей сложности в регионах РФ примерно 40 тысяч км будут отремонтированы, реконструированы и построены до конца 2024 года. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Сергея Бидонько. По плану дорожников, к указанному сроку соответствовать нормативам будут 260 тыс. км региональных трасс. Их общая протяжённость сейчас составляет около 520 тыс. км.

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Для сравнения: протяжённость федеральных трасс в России составляет сейчас порядка 50 тыс. км. При этом из них нормативам соответствуют свыше 80%. Деньги на них полностью выделяются из федерального бюджета. На региональные дороги они также выделяются, но не в полном объёме – часть денег обязаны предоставить регионы.

Таким образом в частности реализуется правительственный проект «Безопасные и качественные дороги». По словам Сергея Бидонько, в 2019 году в нём примут участие около 80 российских регионов (в их число не войдут Москва и Санкт-Петербург), тогда как сейчас в нём задействованы только 38 субъектов.

Недавно Kolesa.ru уже сообщали о том, что средства, которые в этом году выделили из федерального бюджета, были освоены регионами всего на 52% (на 1 октября, то есть под конец строительно-ремонтного дорожного сезона). Несмотря на то, что у регионов явно есть проблемы с тем, чтобы вовремя подготовить документы и определить подрядчиков, в следующем году будет выделено в четыре раза больше средств (примерно 350 млрд. рублей).

Теперь ясно, что эти будут рассчитаны аж на 80 субъектов, однако, многих их них не имеют достаточного опыта в разработке проектно-сметной документации и организации торгов. Так что можно предположить, что процент освоенных за 2019 год денег будет даже меньше, чем в текущем году.

Ранее стало известно о регионах-аутсайдерах текущего года, которые, по данным Счётной палаты, очень медленно или вовсе не используют федеральные средства на ремонт, реконструкцию и строительство дорог. В их число вошли республика Башкортостан, Свердловская, Омская, Ярославская, Челябинская, Тульская, Нижегородская, Ульяновская, Кемеровская и Томская области.