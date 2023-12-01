В России стартовали продажи седана Livan S6 Pro на базе Geely

Новинка доступна в трех комплектациях. Двигатель один, но у него два варианта мощности. А вот коробку выбрать не получится.

Бренд Livan вышел на российский рынок в середине текущего года с компактным паркетником X3 Pro. В октябре провели презентацию еще двух моделей – более крупного кроссовера X6 Pro и седана S6 Pro. Продажи старшего SUV стартовали в прошлом месяце, ну а теперь к покупке доступна и четырехдверка. Напомним, марка Livan создана на руинах компании Lifan, сегодня она входит в состав холдинга Geely Auto.

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Как и остальные Ливэны, седан S6 Pro сделан из Джили: за основу взяли Emgrand GL (к слову, в Китае модель после очередного рестайлинга переименовали в Emgrand L). Особенности внешности – внушительная радиаторная решетка с хромированными «штрихами», вертикальные диодные полоски ходовых огней и оформленные в виде единой плашки задние фонари.



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Длина четырехдверки равна 4730 мм, ширина – 1818 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2702 мм. То есть по своим габаритам Livan S6 Pro близок к рестайлинговой Hyundai Elantra. Паспортный дорожный просвет нашей версии – 150 мм. Объем багажника – 418 литров.



Двигатель такой же, как у кроссовера Livan X6 Pro: бензиновая турбочетверка 1.5, у которой два варианта мощности – 147 или 174 л.с. (270 или 290 Нм соответственно). Мотор может «питаться» АИ-92, он работает в паре только с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод, разумеется, исключительно передний. С места до «сотни» седан со 147-сильным мотором разгоняется за 8,8 секунды, со 174-сильным – за 8,4 секунды. Максимальная скорость едина для обоих вариантов – 190 км/ч.



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Седан Livan S6 Pro предложен в трех комплектациях: Luxury, Premium и Flagship. При этом более мощный турбодвигатель положен только топовому исполнению. «В базе» есть светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, обогрев наружных зеркал, люк с электроприводом, «кожаная» обивка, подогрев передних сидений, климат-контроль, дисплеи приборки и мультимедиа-системы диагональю 12,3 дюйма каждый, камера заднего вида, задний парктроник, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, передние и боковые подушки безопасности, круиз-контроль и система мониторинга «слепых» зон. Версии Premium и Flagship – это еще электрорегулировки водительского кресла, встроенный в табло отдельный экран на 4,2 дюйма для переднего пассажира, шторки безопасности и камеры кругового обзора.



Цена Livan S6 Pro Luxury – 2 549 900 рублей, комплектация Premium обойдется в 2 639 900 рублей, топовый седан S6 Pro Flagship стоит 2 749 900 рублей. При покупке седана можно воспользоваться программами кредитования и Trade-in, в этом случае получится сэкономить 120 000 рублей.

