В семействе Toyota Land Cruiser грядёт пополнение – электрический SUV

Крупный кроссовер дебютирует в виде концепта. О серийных перспективах сама компания еще не рассказала, впрочем, вряд ли марка использовала культовое имя просто так.

Через пару дней, 25 октября, в Токио заработает выставка Japan Mobility Show, и ранее Тойота уже анонсировала несколько премьер, среди них – коммерческая модель IMV 0, электрофургон Kayoibako, «зеленые» купе FT-Se и паркетник FT-3e. Так вот теперь выяснилось, что на шоу представят еще пару интересных новинок: это электрические пикап EPU и трехрядный кроссовер Land Cruiser Se. Грузовичку мы посвятили отдельную заметку, ну а в этой расскажем про SUV.

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Пусть автомобиль и носит имя, под которым мы привыкли видеть рамные вездеходы, но это именно что кроссовер с несущим кузовом. Toyota Land Cruiser Se представят в статусе концепта, о планах довести модель до конвейера сама компания не сообщала, однако некоторые японские СМИ полагают, будто SUV все же станет серийным. К слову, силуэт кросса был засвечен еще в августе в рамках презентации внедорожника LC Prado нового поколения: явный намек на расширение семейства.



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Длина Toyota Land Cruiser Se равна 5150 мм, ширина – 1990 мм, высота – 1705 мм, расстояние между осями – 3050 мм. Таким образом, по длине и колесной базе электрокросс превзошел не только упомянутый свежий Прадо, но и старший вездеход Land Cruiser 300.



Особенности внешности новинки – узкие фары, единая узкая же полоска задних фонарей, «острые» линии на кузове, раздвоенный спойлер и большие колеса, вместо традиционных зеркал установили колеса. Изображений семиместного интерьера еще нет, при этом внутри обещан простор.



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Информация о технике тоже пока не раскрыта, в Toyota лишь сообщили о «высоком крутящем моменте». Больше подробностей ждем в день премьеры.

