Бизнес ×
  • Вьетнамские кроссоверы VinFast всё же могут официально прийти в Россию

Вьетнамские кроссоверы VinFast всё же могут официально прийти в Россию

14.12.2022 238 1 0

Впрочем, если положительное решение о появлении бренда на нашем рынке и будет принято, то россиянам всё равно ещё придется подождать.

Марка VinFast была основана в 2017 году первым вьетнамским долларовым миллиардером, сколотившим свое состояние на лапше быстрого приготовления и недвижимости (к слову, бизнесмен Фам Нят Выонг получил образование в Москве). Начинала компания с лицензионных копий компакта Opel и моделей BMW с ДВС, но затем переключилась на разнокалиберные электрические кроссоверы собственной разработки. Лишь родным Вьетнамом география продаж не ограничивается: прием заказов на «зелень» VinFast уже открыт в США и Европе, там полноценный запуск бренда намечен на следующий год.

Между тем когда-то среди приоритетных зарубежных рынков для VinFast называлась и Россия (между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, в который входит РФ, действует соглашение о свободной торговле), однако больше наша страна в официальных пресс-релизах компании не упоминается. И все же VinFast не отказался окончательно от планов привезти свои модели в РФ: бренд может выйти на наш рынок «после 2023 года», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «международный офис» компании.

Слева направо: VinFast VF 5, VF 7, VF 9, VF 8 и VF 6

«На первом этапе представления нашего бренда в Европе мы сосредоточимся на рынках Франции, Германии и Нидерландов. Так как потребуется серьезная доработка автомобиля, русский вариант (то есть адаптированный для России, — ред.) будет рассматриваться после 2023 года», — цитирует «Газета.Ru» представителя головного офиса VinFast.

Какие именно модели могут появиться в РФ – в компании не уточнили. В актуальную линейку «новой волны» входят компактные паркетники VF e34 и VF 5, среднеразмерный кроссовер VF 8 и крупный VF 9. К слову, два последних электрических SUV и доступны для заказа в Штатах и Европе (прежде эти паркетники назывались VF 32 и VF 33 соответственно). В следующем году гамму марки пополнят кроссы VF 6 и VF 7.

VinFast VF 9 и VF 8
1 / 4
VinFast VF 9 и VF 8
2 / 4
VinFast VF 9 и VF 8
3 / 4
VinFast VF 9 и VF 8
4 / 4

Отметим, VinFast активно развивает программу аренды аккумуляторов, благодаря которой можно сбить цену электрокаров. Например, в США лишенные тяговой батареи VF 8 и VF 9 сегодня стоят от 42 200 и от 57 500 долларов: в этом случае ежемесячная плата за аккумулятор, согласно местному сайту бренда, составит 169 долларов для «восьмерки» и 219 долларов для «девятки». Укомплектованные батареями VinFast VF 8 и VF 9 стоят от 57 000 и от 76 000 долларов.

кроссовер Россия Вьетнам авторынок электромобиль новинки бизнес VinFast

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
14.12.2022 18:28
RFR 17

Скоро будут поставлять авто из Папуа-Новая Гвинея...Дурдом продолжается...вместо того, чтобы сделать нормальные условия и тарифы для ввоза нормальных машин, как новых, так и б/у....Спасибо властям, они то как ездили на Мерсах и БМВ, так и будут ездить...

Новые статьи

Статьи / Финвопрос Липовые полисы и мошеннические сайты: как автомобилисту защититься при покупке страховки По данным Ренессанс Страхования, случаи продажи поддельных полисов каско и ОСАГО участились. Поддельными являются около 4% продаваемых полисов. По данным ТАСС, доля убытков в автостраховании... 61 0 0 14.12.2022
Статьи / Авто и технологии На краю Европы: от крайнего севера через Уфу на юг России Наши странники – Алексей Жирухин и Сергей Лысенко – добрались до крайней восточной точки городов Европы, а затем заехали в теплый купеческий город России. Сегодня в рассказе – Уфа и Самара. 287 0 3 13.12.2022
Статьи / Популярные вопросы Как переоформить автомобиль с электронным ПТС Мы уже рассказывали, что такое электронный ПТС, как он работает и каковы его преимущества и недостатки. Сегодня же давайте разберемся, как проверить ЭПТС и как переоформить машину с таким п... 566 0 1 12.12.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 19040 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 15008 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 12425 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings