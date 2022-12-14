Вьетнамские кроссоверы VinFast всё же могут официально прийти в Россию

Впрочем, если положительное решение о появлении бренда на нашем рынке и будет принято, то россиянам всё равно ещё придется подождать.

Марка VinFast была основана в 2017 году первым вьетнамским долларовым миллиардером, сколотившим свое состояние на лапше быстрого приготовления и недвижимости (к слову, бизнесмен Фам Нят Выонг получил образование в Москве). Начинала компания с лицензионных копий компакта Opel и моделей BMW с ДВС, но затем переключилась на разнокалиберные электрические кроссоверы собственной разработки. Лишь родным Вьетнамом география продаж не ограничивается: прием заказов на «зелень» VinFast уже открыт в США и Европе, там полноценный запуск бренда намечен на следующий год.

Между тем когда-то среди приоритетных зарубежных рынков для VinFast называлась и Россия (между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, в который входит РФ, действует соглашение о свободной торговле), однако больше наша страна в официальных пресс-релизах компании не упоминается. И все же VinFast не отказался окончательно от планов привезти свои модели в РФ: бренд может выйти на наш рынок «после 2023 года», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «международный офис» компании.

Слева направо: VinFast VF 5, VF 7, VF 9, VF 8 и VF 6

«На первом этапе представления нашего бренда в Европе мы сосредоточимся на рынках Франции, Германии и Нидерландов. Так как потребуется серьезная доработка автомобиля, русский вариант (то есть адаптированный для России, — ред.) будет рассматриваться после 2023 года», — цитирует «Газета.Ru» представителя головного офиса VinFast.



Какие именно модели могут появиться в РФ – в компании не уточнили. В актуальную линейку «новой волны» входят компактные паркетники VF e34 и VF 5, среднеразмерный кроссовер VF 8 и крупный VF 9. К слову, два последних электрических SUV и доступны для заказа в Штатах и Европе (прежде эти паркетники назывались VF 32 и VF 33 соответственно). В следующем году гамму марки пополнят кроссы VF 6 и VF 7.

VinFast VF 9 и VF 8 1 / 4 VinFast VF 9 и VF 8 2 / 4 VinFast VF 9 и VF 8 3 / 4 VinFast VF 9 и VF 8 4 / 4

Отметим, VinFast активно развивает программу аренды аккумуляторов, благодаря которой можно сбить цену электрокаров. Например, в США лишенные тяговой батареи VF 8 и VF 9 сегодня стоят от 42 200 и от 57 500 долларов: в этом случае ежемесячная плата за аккумулятор, согласно местному сайту бренда, составит 169 долларов для «восьмерки» и 219 долларов для «девятки». Укомплектованные батареями VinFast VF 8 и VF 9 стоят от 57 000 и от 76 000 долларов.

