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  • Внедорожник Nissan Terra превратился в Paladin: турбомотор и новый салон в старом кузове

Внедорожник Nissan Terra превратился в Paladin: турбомотор и новый салон в старом кузове

05.06.2023 504 0 0

Вездеходу достались бензиновая «турбочетверка» 2.0 и восьмиступенчатый «автомат». Премьеру должны провести в ближайшее время.

В Китае анонсирована новинка от Zhengzhou Nissan, совместного предприятия Dongfeng и Ниссана: это рамный внедорожник, для которого возродили имя Paladin (модель с таким названием выпускали в Поднебесной с 2003 по 2015 годы). Сам производитель пока опубликовал лишь короткий видеоролик с тест-драйва для представителей СМИ, но некоторые профильные медиа уже отписали свои материалы, дополнив их фото: например, снимки интерьера появились на сайте qctt.cn. Как водится, у SUV оказалось несколько особенностей. 

Главное – совсем новым рамник Paladin все же не является, ведь другую эмблему навесили на дореформенный Nissan Terra от того же СП. Кроме того, модель отличилась техникой, но про нее ниже. Ну и напомним, что Terra в строю с 2018-го, SUV построен на базе пикапа Nissan Navara актуального поколения. Внедорожник дебютировал как раз в Поднебесной, однако локальным эксклюзивом он не стал. В 2020-м Terra пережила рестайлинг: первыми такой вездеход получили жители Ближнего Востока (там он зовется X-Terra), затем переделанный SUV добрался до Юго-Восточной Азии. В Китае же до сих пор присутствует исходная Терра (то есть образца 2018 года), а дальнейшая судьба модели под родным брендом пока неизвестна. Впрочем, вернемся к Паладину.

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Обновки снаружи все-таки есть, только они скромные. Так, Paladin досталась иная радиаторная решетка (с «дырявыми» брусьями, она лишена фирменного ниссановского V-образного элемента), в фарах заменили начинку, ну и еще патрубок выпускной системы теперь спрятан под бампером. Размеры такие же, как у китайской Терры, за исключением высоты: 4882/1850/1875 мм (Terra на 40 мм ниже), колесная база – 2850 мм.

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Салон, напротив, основательно перекроили, причем он получился даже круче, чем у «мирового» внедорожника: «китаец» получил мультимедиа-систему с 12-дюймовым вертикальным тачскрином (в остальных странах у Терры такого планшета нет). Другими также стали передняя панель, карты дверей, центральный тоннель, рулевое колесо и приборка, плюс модели отрядили новый джойстик коробки. Местные СМИ еще пишут, что список оборудования пополнил адаптивный круиз-контроль.

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Двигатель тоже новый: согласно документам минпрома КНР, вместо ниссановского «атмосферника» QR25 2.5 (193 л.с.) установили бензиновую «турбочетверку» 2.0 от СП Shenyang Aerospace Mitsubishi, которая выдает 228 л.с. (по другим данным, будет и младшая версия, но точная отдача пока неизвестна). Мотор сочетается с восьмиступенчатым «автоматом», тогда как Терре положены 6МКП или 7АКП. Привод задний или полный. В других странах рестайлинговый вездеход Nissan Terra еще бывает с дизельными моторами.

Рестайлинговый внедорожник Nissan Terra для Таиланда и актуальная модель для Китая (золотистая машина)
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Рестайлинговый внедорожник Nissan Terra для Таиланда и актуальная модель для Китая (золотистая машина)
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Рестайлинговый внедорожник Nissan Terra для Таиланда и актуальная модель для Китая (золотистая машина)
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Рестайлинговый внедорожник Nissan Terra для Таиланда и актуальная модель для Китая (золотистая машина)
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Рестайлинговый внедорожник Nissan Terra для Таиланда и актуальная модель для Китая (золотистая машина)
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Рестайлинговый внедорожник Nissan Terra для Таиланда и актуальная модель для Китая (золотистая машина)
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Полноценную премьеру Paladin должен справить в ближайшее время. Прежний внедорожник Nissan Terra в Китае сейчас стоит от 23 800 долларов. Как знать, возможно, впоследствии Паладин привезут и в Россию: добрался же до нас пикап Dongfeng DF6, брат Nissan Navara.

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