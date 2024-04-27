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Внедорожник BAIC BJ40 получил дизель в России: объявлена цена

27.04.2024 155 0 0

Дизельный вездеход предложен в единственной комплектации. От бензиновой версии такой SUV также отличился дизайном экстерьера.

В Китае с прошлого года продают рамный внедорожник BAIC BJ40 второго поколения. Однако предшественник в отставку не собирается, и именно такой вездеход в 2023-м прописался на калининградском Автоторе. Прежде модель была представлена на российском рынке исключительно с бензиновым турбомотором 2.0 (218 л.с.), теперь же гамма расширена: дилеры открыли прием заказов на дизельный BJ40.

Двухлитровый турбодизель выдает 162 л.с. и 380 Нм. Как и бензиновый брат, такой BAIC BJ40 имеет восьмиступенчатый автомат ZF и жестко подключаемый полный привод. Кроме того, у дизельного внедорожника есть блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов – как у стартовавшего недавно в РФ лимитированного исполнения Champion.

BJ40 с дизелем также отличился внешне: на радиаторной решетке красуются черные накладки вместо хромированных, потемнела и вставка на переднем бампере, плюс такой внедорожник получил черные 17-дюймовые колеса и красные тормозные суппорты. У кузова матовая окраска, доступны черный, белый, красный или зеленый цвета.

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Новая версия предложена в единственной комплектации Exclusive. В список оборудования вошли: светодиодная оптика, виртуальная приборка (12,3 дюйма), мультимедийная система с 10-дюймовым тачскрином, двухзонный климат-контроль, кнопка запуска двигателя, подогрев передних сидений, камера заднего вида, передние подушки безопасности и круиз-контроль.

Рекомендованная цена дизельного BAIC BJ40 Exclusive – 4 400 000 рублей. Бензиновый внедорожник сейчас стоит от 4 350 000 рублей.

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