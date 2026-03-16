Внедорожник Tank 300 готовится прописаться на российском заводе

Выпуск SUV китайской марки во втором квартале 2026 года будет налажен на калининградском предприятии «Автотор».

Бренд Tank, принадлежащий поднебесному концерну Great Wall Motor, появился в 2021 году, презентация этой марки на российском рынке прошла в декабре 2022-го. Роль первенца в РФ исполнил рамный внедорожник Tank 300, его продажи стартовали в первом квартале 2023-го. Сейчас модель пережила обновление: цены всех версий посвежевшего SUV стали известны осенью 2025 года. Теперь появились новые подробности о Tank 300 для российского рынка.

На фото: завод Автотор

Как рассказали в местном офисе, внедорожник Tank 300 в скором будущем пропишется на калининградском автозаводе. Сообщается, что компании «Грейт Волл Мотор Рус» и Автотор заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на мощностях российского предприятия будет налажено контрактное производство указанной модели.

На фото: внедорожник Tank 300

По словам президента ООО «Грейт Волл Мотор Рус» Чжана Цзюньсюе, решение наладить выпуск модели в РФ позволит компании «обеспечить доступность внедорожников Tank 300 для российских автолюбителей», а также поможет бренду укрепить позиции на местном авторынке.

Глава ООО «Автотор Авто Холдинг» Евгений Петухов отметил, что старт контрактного производства рамного внедорожника запланирован второй квартал 2026 года. Ещё он добавил, что «сотрудничество предполагает поэтапное углубление технологии производства автомобилей бренда, наращивание уровня локализации».

С конвейера Автотора Tank 300 будет сходить в исполнениях Драйв, Премиум, Сити Драйв и Сити Премиум. Салон предложат в двух вариантах – полностью чёрном или чёрно-красном. «Начинка», как и ранее, всего одна: под капотом располагается рядная бензиновая 2,0-литровая турбочетвёрка. Её максимальная мощность составляет 220 л.с., а крутящий момент – 380 Нм. В пару предлагается восьмиступенчатый гидромеханический автомат. Максимальная скорость внедорожника – 175 км/ч, на разгон с места до «сотни» ему требуется 10,6 секунды.

Согласно официальному сайту марки в РФ, рекомендованная розничная цена рамного внедорожника Tank 300 в версии Драйв 2026 модельного года составляет 4 499 000 рублей, а за исполнение Премиум просят 4 899 000 рублей. Стоимость варианта Сити Драйв составляет 4 799 000 рублей, а топовой комплектации Сити Премиум – 5 249 000 рублей.

На фото: салон внедорожника Tank 300

Известно, что все Tank 300, выпущенные на Автоторе, «будут проходить комплексную проверку качества по стандартам концерна GWM». Реализация этих автомобилей будет осуществляться через официальную дилерскую сеть бренда в России. Ещё в местном представительстве компании отметили, что на все автомобили будет действовать официальная гарантия и поддержка в рамках сервисного облуживания.