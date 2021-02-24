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  • Внешний вид городов проиграл безопасности: уменьшенных дорожных знаков не будет

Внешний вид городов проиграл безопасности: уменьшенных дорожных знаков не будет

24.02.2021 150 1 0

Эта же участь постигнет объединённые и иные нестандартные знаки, а также указатель, который разрешает правый поворот на запрещающий сигнал светофора (при отсутствии помех).

 

Устанавливать «маленькие» и объединённые дорожные знаки в российских городах разрешили в ноябре 2017 года. Так, стандартный размер указателя равен 60x60 см, а уменьшенный знак может быть 50x50 см, либо даже (в некоторых случаях) – 40x40 см. Согласно принятому ранее документу, их разрешалось вешать на так называемых «нескоростных» улицах. Предполагалось, что они больше подходят для центральных районов и кварталов исторической застройки, потому что «не портят внешний вид города».

Напомним, первые уменьшенные дорожные знаки появились в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде. В списке плюсов таких указателей называлось то, что их можно при необходимости крепить в том числе на фасады домов. Кроме того, их изготовление дешевле, чем выпуск новых больших знаков.

Как сообщает «Коммерсант», комиссия Росстандарта по апелляциям решила отменить ГОСТ, который позволяет применять объединённые, уменьшенные, а также иные нестандартные дорожные знаки. Также это коснётся указателя, разрешающего правый поворот на запрещающий сигнал светофора. Речь идёт о ГОСТ 58398–2019 «Экспериментальные технические средства организации движения».

Научный центр безопасности дорожного движения МВД боролся за отмену госстандарта в течение последних двух лет. Теперь, в феврале 2021 года комиссия Росстандарта приняла окончательное решение. В центре отмечали дублирование и противоречия между оспариваемым стандартом и нынешними ГОСТ 52289 и 52290 (здесь указаны разметка, светофоры, знаки, их типоразмеры, правила применения). Также в НЦ БДД отметили, что это противоречит Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах (1968 года), в частности, в этом документе не предусмотрен правый поворот на красный свет.

Стоит отметить, что в РФ и раньше, до появления спорного ГОСТа, существовала возможность установки на дорогах экспериментальных знаков. Но для этого владельцы этих самых дорог необходимо получать разрешение у ГИБДД. Чтобы добиться этого, нужно представить «цели и задачи» эксперимента с указателями, а также описать ожидаемый результат и установить некие информационные «транспаранты» с разъяснениями для участников движения.

При этом в ГИБДД не поддерживают установку уменьшенных дорожных знаков: ранее ведомство даже пыталось оштрафовать ЦОДД по этому поводу. Совокупный размер взыскания тогда составлял 500 тыс. рублей, однако Мосгорсуд отменил соответствующие постановления. Стоит отметить, что после отмены нового ГОСТа возможность использования экспериментальных знаков при условии согласования с ГИБДД у владельцев дорог останется. Но, судя по нынешней позиции ведомства, вряд ли мы в ближайшее время увидим нестандартные знаки на городских магистралях.

Ещё весной 2019-го в МВД отмечали, что установка уменьшенных или иных нестандартных дорожных знаков может привести к росту числа аварий на российских дорогах. Отметим, в прошлом году в общей сложности в РФ было зафиксировано 145 073 ДТП (-11,7%), в них погибло 16 152 человека (-4,9%), травмы получили 183 040 участников (-13,2%).

Россия авто и общество ПДД законы

 

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1 комментарий
24.02.2021 21:23
Захаров Михаил

Буду краток! Всю шайку старых пердунов ГИБДДшников выгнать надо! Вредители!

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