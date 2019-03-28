Во все тяжкие: Aurus анонсировал своё участие в гонках

Свежеиспечённый российский лакшери-бренд Aurus хочет повысить свою узнаваемость с помощью участия в кольцевых автогонках.

В недешёвом проекте «Кортеж», породившем торговую марку Aurus, появилась новая статья расходов – на гонки. Сегодня пресс-служба лакшери-бренда распространила в интернете видеоролик с гоночным болидом, украшенным фирменными логотипами Aurus, а в качестве сопроводительной надписи к публикации значатся такие слова: «AURUS. Скоро… AURUS. Soon…».

Знатоки автоспорта мгновенно вычислили в затенённой спецэффектами машине спортпрототип Oreca российской команды G-Drive Racing, которая уже три года подряд успешно выступает в классе LMP2 гонок на выносливость Европейской серии Ле-Ман. В 2019 году команда намерена вновь занять первое место в своей группе, и марка Aurus, очевидно, хочет приобщиться к этой потенциальной славе и рассчитывает на сопутствующий рекламный эффект.

Официально о сотрудничестве между G-Drive Racing и Aurus ещё не объявлено, но слухи о нём ходили ещё в прошлом году. Первая четырёхчасовая гонка на французском автодроме Ле-Кастелле состоится уже 14 апреля, так что ждать презентации осталось недолго. Пилотировать машину будут по очереди россиянин Роман Русинов, француз Жан-Эрик Вернь и голландец Йоб ван Эйтерт. Главный суточный марафон в Ле-Мане пройдёт 15-16 июня.

Напомним, что в начале марта в рамках Женевского автосалона состоялась официальная европейская премьера марки Aurus, хотя живые машины доберутся до потребителей не раньше 2021 года, когда должен начаться их серийный выпуск на заводе Sollers в Елабуге. Не исключено, что для европейского рынка вообще придётся изобретать новый бренд, так как Lamborghini, Michelin и Toyota решили оспорить у НАМИ право на использование имени Aurus.

На днях, кстати, появились слухи о скором дебюте парадного кабриолета на базе седана Aurus Senat – он может появиться на торжественных мероприятиях в честь 9 мая. Формальный приём заказов на серийные версии модели Senat начался 15 февраля, но розничные цены будут оглашены лишь 15 апреля.