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  • Volkswagen может выпустить хот-хэтч ID.2 R: три электромотора, мощность более 400 «лошадей»

Volkswagen может выпустить хот-хэтч ID.2 R: три электромотора, мощность более 400 «лошадей»

20.06.2025 85 0 0

В случае если этому проекту дадут «зелёный свет», «заряженный» хэтчбек немецкой марки, вероятно, составит конкуренцию Renault 5 Turbo 3E.

Несмотря на слабый, по мнению производителей, спрос на «электрички», марка Volkswagen продолжает развивать своё довольно обширное «зелёное» семейство. Напомним, его первенцем стал пятидверный хэтчбек ID.3, представленный в 2019-м, позже линейку пополнили кроссовер ID.4, его купеобразная версия ID.5, вэны ID. Buzz, лифтбек и универсал ID.7. В 2027-м на рынок должна выйти серийная версия крохи ID.1, а уже в следующем году состоится дебют товарного варианта хэтчбека Volkswagen ID.2. (через год к нему присоединится кроссовер, который может получить название ID.2X).

Концепт Volkswagen ID. 2all

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основу нового электрического хэтчбека ляжет концепт Volkswagen ID. 2all, который был представлен ещё в марте 2023 года. Ожидается, что серийная версия пятидверки во многом повторит шоу-кар. Отметим, он имеет классические пропорции с прямой подоконной линией, лаконичной головной оптикой и фонарями, оформленными в виде широкой полосы, проходящей через всю ширину двери багажника.

Уже известно, что у Volkswagen ID.2 будет «подогретая» версия GTI. В её основу ляжет ещё один концепт – ID. GTI – показанный в 2023-м. Однако не исключено, что у модели будет топовая «заряженная» модификация – с прибавкой в виде литеры R к названию. Как сообщает британский Autocar, проект такого «горячего» хэтчбека сейчас находится на стадии рассмотрения. Если ему дадут «зелёный свет», такой электрокар, вероятно, сможет составить конкуренцию Renault 5 Turbo 3E.

Концепт Volkswagen ID. GTI

По предварительным данным, у хот-хэтча Volkswagen ID.2 R будет полный привод. В состав его системы войдут 290-сильный электромотор на передней оси (такой же, как у будущего ID. GTI) и два независимо управляемых электродвигателя – по одному на каждом заднем колесе. Ожидается, что совокупная отдача такой силовой установки превысит 400 л.с. Издание отмечает, что эта схема может «проложить путь к будущим электромобилям R-линейки».

Согласно данным инсайдеров, ID.2 R может получить ряд отличий в дизайне экстерьера (по сравнению с грядущим ID.2 GTI), перенастроенную подвеску и иной декор в салоне. Издание отмечает, что хот-хэтч может рассматриваться в качестве «духовного преемника» Volkswagen Polo R WRC 2013 года, но официального подтверждения этому не было.

Салон концепта Volkswagen ID. 2all
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Салон концепта Volkswagen ID. 2all
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Салон концепта Volkswagen ID. 2all
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Отметим, официальной информации о технике серийного хэтчбека Volkswagen ID.2 пока нет. В основе концепта ID. 2all находится модульная платформа MEB Entry, он оснащён единственным 226-сильным электромотором, расположенным на передней оси. На разгон с места до «сотни» этому шоу-кару требуется менее 7 секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Запас хода на одной зарядке равен примерно 450 км (при расчёте по циклу WLTP).

На фото: эмблема моделей R-линейки

Пока сложно сказать, каким может оказаться ценник потенциального хот-хэтча Volkswagen ID.2 R. При этом ранее в компании отмечали, что стартовая стоимость серийной пятидверки ID.2 не будет превышать 25 000 евро (эквивалентно примерно 2,26 млн рублей по текущему курсу).

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