Volkswagen может выпустить хот-хэтч ID.2 R: три электромотора, мощность более 400 «лошадей»

Несмотря на слабый, по мнению производителей, спрос на «электрички», марка Volkswagen продолжает развивать своё довольно обширное «зелёное» семейство. Напомним, его первенцем стал пятидверный хэтчбек ID.3, представленный в 2019-м, позже линейку пополнили кроссовер ID.4, его купеобразная версия ID.5, вэны ID. Buzz, лифтбек и универсал ID.7. В 2027-м на рынок должна выйти серийная версия крохи ID.1, а уже в следующем году состоится дебют товарного варианта хэтчбека Volkswagen ID.2. (через год к нему присоединится кроссовер, который может получить название ID.2X).

Концепт Volkswagen ID. 2all

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основу нового электрического хэтчбека ляжет концепт Volkswagen ID. 2all, который был представлен ещё в марте 2023 года. Ожидается, что серийная версия пятидверки во многом повторит шоу-кар. Отметим, он имеет классические пропорции с прямой подоконной линией, лаконичной головной оптикой и фонарями, оформленными в виде широкой полосы, проходящей через всю ширину двери багажника.

Уже известно, что у Volkswagen ID.2 будет «подогретая» версия GTI. В её основу ляжет ещё один концепт – ID. GTI – показанный в 2023-м. Однако не исключено, что у модели будет топовая «заряженная» модификация – с прибавкой в виде литеры R к названию. Как сообщает британский Autocar, проект такого «горячего» хэтчбека сейчас находится на стадии рассмотрения. Если ему дадут «зелёный свет», такой электрокар, вероятно, сможет составить конкуренцию Renault 5 Turbo 3E.

Концепт Volkswagen ID. GTI

По предварительным данным, у хот-хэтча Volkswagen ID.2 R будет полный привод. В состав его системы войдут 290-сильный электромотор на передней оси (такой же, как у будущего ID. GTI) и два независимо управляемых электродвигателя – по одному на каждом заднем колесе. Ожидается, что совокупная отдача такой силовой установки превысит 400 л.с. Издание отмечает, что эта схема может «проложить путь к будущим электромобилям R-линейки».

Согласно данным инсайдеров, ID.2 R может получить ряд отличий в дизайне экстерьера (по сравнению с грядущим ID.2 GTI), перенастроенную подвеску и иной декор в салоне. Издание отмечает, что хот-хэтч может рассматриваться в качестве «духовного преемника» Volkswagen Polo R WRC 2013 года, но официального подтверждения этому не было.

Салон концепта Volkswagen ID. 2all 1 / 3 Салон концепта Volkswagen ID. 2all 2 / 3 Салон концепта Volkswagen ID. 2all 3 / 3

Отметим, официальной информации о технике серийного хэтчбека Volkswagen ID.2 пока нет. В основе концепта ID. 2all находится модульная платформа MEB Entry, он оснащён единственным 226-сильным электромотором, расположенным на передней оси. На разгон с места до «сотни» этому шоу-кару требуется менее 7 секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Запас хода на одной зарядке равен примерно 450 км (при расчёте по циклу WLTP).

На фото: эмблема моделей R-линейки

Пока сложно сказать, каким может оказаться ценник потенциального хот-хэтча Volkswagen ID.2 R. При этом ранее в компании отмечали, что стартовая стоимость серийной пятидверки ID.2 не будет превышать 25 000 евро (эквивалентно примерно 2,26 млн рублей по текущему курсу).