Volkswagen не будет возрождать имена из своей истории, если модели не смогут им соответствовать

На глобальном автомобильном рынке наблюдается определённая тенденция, связанная с «неймингом»: производители возрождают исторические (зачастую «нашумевшие» и легендарные) названия и присваивают их своим новым моделям. Судя по откликам поклонников брендов, нередко реакция на это оказывается негативной, особенно, если имя – это единственное, что связывает старую и новую модели.

На фото: актуальный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross PHEV Ralliart

Таким «разочарованием» для многих стало появление в 2017 году кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross, который получил название от спорткара, выпускавшегося японской компанией в период с 1989 по 2011 годы. Не воодушевило на покупку многих имя Capri, которое в прошлом году получил полностью электрический SUV марки Ford, хотя с 1968 по 1986 годы под ним производилось купе. Реакция со знаком «минус» поступила, к примеру, на появившийся в 2024-м паркетник Opel Frontera, перенявший это наименование у рамного внедорожника (выпускался с 1989 по 2004 годы).

На фото: актуальный кроссовер Ford Capri

В Volkswagen решили не поддерживать эту тенденцию. Как сообщает британский Autocar со ссылкой на генерального директора марки Томаса Шефера, VW планирует возвращать ставшие частью истории названия только в том случае, если предполагаемая новинка будет «соответствовать генам» оригинальной модели.

На фото: актуальный кроссовер Opel Frontera

Глава Volkswagen в связи с этим упомянул Scirocco, слухи о возрождении которого появляются в СМИ уже не первый год. Этот хэтчбек выпускался в трёх поколениях, при этом первые два присутствовали на рынке в период с 1974 по 1992 годы, а третье – с 2008 по 2017 годы. Томас Шефер пояснил, что если компания решит возродить имя Scirocco, оно достанется не какому-либо новому кроссоверу, а той модели, которая будет «отражать ДНК» оригинального автомобиля.

Ранее СМИ сообщали о том, что Volkswagen Scirocco действительно может вернуться в линейку бренда, при этом его роль может исполнить спортивный электромобиль с ретро-дизайном: внешность получит отсылки на оригинальную модель 1970-х годов. По предварительным данным, у такой новинки может появиться в том числе «заряженная» полноприводная версия с прибавкой R и двухмоторной установкой.

На фото: Volkswagen Scirocco первого и третьего поколений

Однако на скорое появление такой модели рассчитывать не стоит. По словам генерального директора марки, сейчас Volkswagen борется с финансовыми трудностями, поэтому сосредоточен на том, чтобы улучшить положение своих массовых автомобилей на рынке. Так что планы по выпуску нишевых моделей пока отложены на неопределённый срок.

Тем временем, сегодня Volkswagen показал бюджетный кроссовер Volkswagen Tera, предназначенный в первую очередь для рынков Латинской Америки. В его основе лежит платформа MQB-A0, которая роднит новинку с Nivus и T-Cross, а также с хэтчбеком Polo. Отметим, эта модель поборется за покупателей с Renault Kardian и Fiat Pulse.