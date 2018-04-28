Седан Volkswagen Voyage создан на базе хэтча VW Gol, актуальное поколение которого, в свою очередь, построено на «тележке» прежнего европейского Polo. Кстати, предыдущий Гол (в его основе лежит платформа с продольным расположением двигателя) продавали и в России – у нас модель была известна как Pointer. И Voyage, и Gol выпускают в Бразилии, кроме этой страны они представлены и на других рынках Южной Америки. В последний раз обе модели претерпели рестайлинг в начале 2016-го, а уже в мае текущего года в Бразилии начнутся продажи еще раз обновленного Voyage – снимки посвежевшей «четырехдверки» опубликованы изданием Noticias Automotivas.

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Судя по фото, седан обзавелся новыми передним бампером, фарами и решеткой радиатора – они Voyage достались от кросс-хэтча Gol Track. Видимо, дизайн передней части стандартного хэтча тоже оформят в стиле «внедорожной» версии. Предполагается, что интерьер машин не изменился.

По данным бразильских СМИ, Voyage и Gol будут оснащаться «атмосферником» EA211 1.6 MSI – он придет на смену мотору EA111 1.6 MSI. Бензиновая версия нового двигателя выдает 110 л.с., мощность этого мотора, «питающегося» этанолом, составляет 117 л.с. Двигатель EA211 будет сочетаться с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». Отдача прежнего мотора EA111 – 101 или 104 л.с. (бензин/этанол), он работает в паре с 5МКП или «роботом».

1 / 3 На фото: актуальная версия Volkswagen Voyage 2 / 3 На фото: актуальная версия Volkswagen Voyage 3 / 3 На фото: актуальная версия Volkswagen Voyage

Также и седан, и хэтчбек по-прежнему можно будет купить с «атмосферником» EA211 1.0 MPI (бензиновая версия – 75 л.с., на этаноле – 82 л.с.) и 5МКП.

В Бразилии Voyage и Gol считаются бюджетными моделями. Дореформенный седан стоит от 51 200 реалов, что эквивалентно примерно 924 000 рублей по актуальному курсу (да, по бразильским меркам это недорого). Цена хэтчбека стартует с отметки в 43 840 реалов – это около 791 000 рублей.

1 / 3 На фото: Volkswagen Gol Track 2 / 3 На фото: Volkswagen Gol Track 3 / 3 На фото: стандартный дореформенный Volkswagen Gol

По итогам прошлого года Volkswagen Gol занимает четвертую строчку в рейтинге самых популярных моделей Бразилии: в 2017-м было реализовано 73 919 таких машин (первое место – у Chevrolet Onix, далее – Hyundai HB20 и Ford Ka). У седана же 14-я позиция – 40 822 проданных авто.

Напомним, в марте 2017-го в Бразилии был выпущен полуторамиллионный Volkswagen Voyage.