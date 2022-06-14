Volkswagen Tiguan готовится к смене поколений и переходу на электротягу

«Второй» Tiguan как глобальная модель дебютировал в 2015 году, сегодня это один из самых популярных в мире кроссоверов, у которого есть купеобразная версия Tiguan X и удлинённая Allspace. В 2020 году исходный европейский Tiguan пережил рестайлинг, вслед за ним обновились локальные деривативы, причём китайский Tiguan заметно отдалился от «евро-атлантического» по части дизайна интерьера.

Volkswagen Tiguan второго поколения

Теперь на повестке дня стоит полностью новый Tiguan третьего поколения: тестовые мулы нового SUV были замечены на европейских дорогах ещё зимой, а сегодня испанский журнал Motor.es опубликовал свежую дозу снимков, чётко указывающих на то, что у кроссовера третьего поколения будет электрическая версия — у машин, сфотографированных на альпийских дорогах, были характерные «залысины» на передке и сокращённая площадь вентиляционных решёток.



Нынешний Tiguan, напомним, доступен в том числе в виде plug-in гибрида (в РФ такой официально не продавался), а вот полностью электрической версии у Тигуана прежде не было. Спрашивается, зачем нужен батарейный Tiguan, если у Volkswagen уже есть полноценное электрическое ID-семейство на платформе MEB и в частности компактный кроссовер ID.4? А всё дело в том, что успехи ID-моделей пока оставляют желать лучшего, а их рыбообразный дизайн с тяжеловесными пропорциями и весьма спорный с точки зрения эргономики интерьер пришлись по вкусу далеко не всем.

Volkswagen Tiguan второго поколения

Volkswagen ID.4 на данный момент является самой успешной электрической моделью немецкого концерна: по данным ресурса CleanTechnica, его глобальные продажи с января по апрель этого года составили 36 240 шт. против 186 522 экземпляров Tesla Model Y. Ни одна другая модель Volkswagen в Топ-20 самых популярных в мире электромобилей пока не попала, а между тем руководство немецкого концерна денно и нощно думает о том, как догнать и перегнать Теслу по продажам электромобилей. Текущие модели, как видим, с этим пока не справляются, хотя боссы VW, конечно же, спишут это на глобальный дефицит микрочипов и прочие трудности, обусловленные напряжённой геополитической обстановкой.



Если же исходить из гипотезы, что дизайн и потребительские качества Фольксвагенов из линейки «ай-ди» не вполне соответствуют ожиданиям массового потребителя, то появление электрического Тигуана представляется вполне разумным шагом. Привычное имя и привычный дизайн Тугуана позволят продать его в электрическом виде консервативной аудитории — той, которая не хочет резко менять свои привычки.

Volkswagen Tiguan второго поколения

Испанские коллеги сообщают, что премьера «третьего» Тигуана ожидается во второй половине 2024 года, при этом у кроссовера будут и привычные версии с ДВС, но все они будут в той или иной степени гибридизированы, чтобы удержать статистку корпоративных выбросов CO 2 на приемлемом уровне, когда углеродного штрафа со стороны Еврокомиссии нет вообще либо он не очень большой.



В России до известных геополитических событий Volkswagen Tiguan был одним из самых популярных кроссоверов, при этом в прошлом году модель попала в разряд дефицитных, из-за чего её продажи по сравнению с 2020 годом сократились на 11,4% до 29 232 шт. Лучший результат в этом классе в 2021 году показал только Toyota RAV4 – продано 38 441 шт. Сейчас производство Тигуанов для российского рынка в Нижнем Новгороде остановлено и по причине наложенных на нашу страну и на ГАЗ санкций вряд ли возобновится — немецкая компания запустила программу добровольного увольнения для нижегородских рабочих.

