Volvo подтвердила маленький кроссовер, но не обещает большой клиренс

Шведская марка Volvo, принадлежащая китайскому холдингу Geely, готовит к производству младшую кроссовероподобную модель, которая встанет на ступеньку ниже XC40. В её основу ляжет новая электромобильная платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), а премьера, скорее всего, состоится в следующем году.

В июле этого года мы уже сообщали о том, что Volvo готовится расширить линейку кроссоверов, а теперь появились новые подробности. Источник всё тот же, британский журнал Auto Express, ссылающийся на самого Хокана Самуэльссона, президента и генерального директора Volvo Cars.

Итак, по свежим вводным от топ-менеджера, младшая модель Volvo будет базироваться на платформе SEA, засвеченной в сентябре на концепте Lynk & Co Zero, который превратится в серийную модель в 2021 году. Тогда же, скорее всего, дебютирует и маленький Volvo, но Самуэльссон предупредил, что это не будет кроссовер в традиционном понимании этого слова, так как сегодня дорожный просвет и проходимость не являются значимыми для большинства потребителей (не в РФ, разумеется).

В этом смысле Самуэльссон оказался честнее боссов Daimler, которые позиционируют электрический Mercedes-Benz EQC с клиренсом в 97 мм как кроссовер. В плане форм-фактора ориентироваться, вероятно, следует на вышеупомянутый Lynk & Co Zero с кузовом лифтбек и схожий по концепции Jaguar I-Pace, только модель Volvo будет заметно компактнее.

Платформа CMA, на которой построен компактный кроссовер Volvo XC40 и его электрическая версия Recharge, судя по всему, признана не очень эффективной, что косвенно подтверждает низкий EPA-рейтинг Volvo XC40 Recharge. Платформа SEA более прогрессивная, гибкая и рассчитана исключительно на электрический привод, при этом ведущими могут быть как передние, так и задние колёса (полный привод, разумеется, тоже возможен). Тем не менее платформа СМА послужит как минимум для ещё для одной электрической компактной модели «сороковой» серии, которая, по словам Самуэльссона, дебютирует в следующем году.

Что до расширения модельной линейки вверх, то в 2022 году дебютирует новый флагманский кроссовер Volvo XC100 длиной около 5,5 м на крупной модульной платформе Scalable Product Architecture второго поколения (SPA2). Эта модель будет доступна как в plug-in гибридном, так и полностью электрическом вариантах. Платформа SPA2 также ляжет в флагманского седана бренда Polestar, отколовшегося от Volvo в 2017 году.

По расчётам Самуэльссона, к 2025 году половина продаж автомобилей марки Volvo должна прийтись на чистые электромобили. Пока что Volvo находится в самом начале этого пути — производство электрического XC40 Recharge в бельгийском Генте стартовало только на прошлой неделе. Родственный Polestar 2 китайской сборки вышел на рынок раньше, но огорчил клиентов десятками случаев отказа силовой установки.

По итогам первых трёх кварталов этого года Volvo продала в мире 451 128 автомобилей, на 11,1% меньше чем в январе-сентябре 2019-го. Главным потребителем шведских машин стала Европа: здесь продано 200 061 шт. (-19,2%). В Китае спрос вырос на 3,4% до 113 278 шт., в США сократился на 4,9% до 73 604 шт. В России с января по сентябрь продано 4944 автомобилей Volvo, на 16,1% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

